Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Εμμονή της κυβέρνησης στην κατάργηση των σχολικών επιτροπών- Αναποτελεσματικό το νέο σύστημα»

Ο βουλευτής Αχαΐας και Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος κατέθεσε, μαζί με δεκατέσσερις βουλευτές του κόμματος, κοινοβουλευτική ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς σχετικά με την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους στους Δήμους.

Η ανακοίνωση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλο αναφέρει τα εξής:

Ο Βουλευτής Αχαΐας και Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος μαζί με δεκατέσσερις 14 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κατέθεσε ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεση τους για την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους στους Δήμους.

Η κατάργηση αυτή έχει ήδη προκαλέσει καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση, αύξηση της γραφειοκρατίας και δυσκολίες στην κάλυψη βασικών αναγκών των σχολικών μονάδων, όπως η συντήρηση, τα αναλώσιμα και οι μικροεπισκευές. Η επέκταση του μέτρου σε όλους τους Δήμους, μεταξύ αυτών και στο Δήμο Πατρέων, είναι βέβαιο πως θα επιδεινώσει την κατάσταση.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζουν οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς η κατάργηση στερεί από τη σχολική κοινότητα έναν θεσμό άμεσης συμμετοχής και ελέγχου στη διαχείριση των λειτουργικών αναγκών των σχολείων.

Στην ερώτησή τους, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και οι συνυπογράφοντες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητούν να πληροφορηθούν ποια ανάγκη επιβάλλει την επέκταση ενός μέτρου που μέχρι σήμερα έχει αποδειχθεί αναποτελεσματικό, ποιο είναι το σχέδιο της κυβέρνησης για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των σχολικών μονάδων μετά την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών και πώς εξασφαλίζεται η άμεση κάλυψη των λειτουργικών αναγκών χωρίς καθυστερήσεις και γραφειοκρατία.

Τέλος, ερωτάται η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι υπουργοί αν προτίθενται να επανεξετάσουν την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών ή να θεσπίσουν εναλλακτικό θεσμικό πλαίσιο που να διασφαλίζει ουσιαστική συμμετοχή της σχολικής κοινότητας και, τέλος, αν έχει προβλεφθεί επαρκής χρηματοδότηση και στελέχωση των Δήμων για την ανάληψη των νέων αρμοδιοτήτων.

Επειδή η νέα κατάσταση εντείνει τις ανισότητες μεταξύ σχολικών μονάδων και υποβαθμίζει τον δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης.

Επειδή η μεταφορά οικονομικού και διοικητικού έργου στο κεντρικό διοικητικό επίπεδο του Δήμου, μειώνει την ταχύτητα επίλυσης προβλημάτων

και τη διαθεσιμότητα άμεσων πόρων για επισκευές ή προμήθειες.

Επειδή δεν έχει διασφαλιστεί επαρκώς η χρηματοδότηση ούτε η διοικητική υποστήριξη των νέων σχημάτων.

Επειδή η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης και εντείνει τις ανισότητες μεταξύ σχολικών μονάδων και μετακύλισης ευθυνών στις σχολικές κοινότητες και στους Δήμους.

Επειδή υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία λόγω επιβράδυνσης αποφάσεων που αφορούν την καθημερινότητα των σχολείων και κυρίως στα ειδικά σχολεία που οι ανάγκες τους απαιτούν άμεση ανταπόκριση.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Ποια αναγκαιότητα επιβάλλει την επέκταση σε όλους τους Δήμους ενός αναποτελεσματικού έως τώρα μέτρου;

2. Ποιο είναι το σχέδιο της κυβέρνησης για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των σχολικών μονάδων μετά την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών;

3. Πώς εξασφαλίζεται η άμεση κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων χωρίς τις καθυστερήσεις και τη γραφειοκρατία που ήδη καταγγέλλονται;

4. Προτίθεται η κυβέρνηση να επανεξετάσει την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών ή να θεσπίσει εναλλακτικό θεσμικό πλαίσιο με ουσιαστική συμμετοχή της σχολικής κοινότητας;

5. Έχει προβλεφθεί επαρκής χρηματοδότηση και στελέχωση των Δήμων για την ανάληψη των νέων αρμοδιοτήτων και με ποια κριτήρια;