Κύπρος: Βίντεο με διαλόγους για «μαύρο χρήμα» - Λευκωσία: Πρόκειται για προϊόν μοντάζ

Την έντονη αντίδραση της κυπριακής Προεδρίας προκάλεσε η δημοσίευση βίντεο στο Χ, στο οποίο εμφανίζονται πολιτικοί να συνομιλούν με επιχειρηματίες

Την έντονη αντίδραση της κυπριακής Προεδρίας προκάλεσε η δημοσίευση βίντεο στο Χ, στο οποίο εμφανίζονται πολιτικοί να συνομιλούν με επιχειρηματίες. Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, το βίντεο «χαρακτηρίζεται ως κακόβουλο και αποτελεί προϊόν μοντάζ». Ειδικότερα, αναφέρει: «Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί βίντεο, το οποίο στη βάση της πρώτης αξιολόγησης της αρμόδιας Yπηρεσίας του κράτους χαρακτηρίζεται ως κακόβουλο και αποτελεί προϊόν μοντάζ. Το εν λόγω βίντεο επιχειρεί να πλήξει μέσω ψευδών, παραπλανητικών ισχυρισμών και αυθαίρετων συμπερασμάτων την εικόνα της κυβέρνησης και της χώρας». Σε δεύτερη γραπτή δήλωση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για «υβριδική δραστηριότητα» εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Βάσει περαιτέρω διερεύνησης και στοιχείων που έχουν ήδη συλλεγεί από την αρμόδια Υπηρεσία, εξετάζεται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας», αναφέρει ο κ. Λετυμπιώτης, προσθέτοντας ότι έχουν ενημερωθεί ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Αρχηγός της Αστυνομίας. Το χρονικό

Το βράδυ της Πέμπτης κυκλοφόρησε στο Χ βίντεο που προκάλεσε τριγμούς στην πολιτική σκηνή της Κύπρου. Ειδικότερα, στο βίντεο που έχει δημοσιευτεί στον λογαριασμό Emily Thompson εμφανίζονται ο πρώην υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Λακκοτρύπης, ο διευθυντής του γραφείου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, και ο διευθυντής του Ομίλου Cyfield, Γιώργος Χρυσοχόος. Το υλικό φέρεται να αφορά συνομιλίες ιδιωτικού χαρακτήρα και αφήνει σκιές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης χρημάτων για την προεκλογική εκστρατεία του 2023, αλλά και τους μηχανισμούς απόκτησης πρόσβασης στο περιβάλλον του Προέδρου της Κύπρου αναφορικά με επενδυτικές πρωτοβουλίες.

Οπως σχολιάζει το Sigma Live, μεγάλο μέρος της συνομιλίας περιστρέφεται γύρω από τη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών και τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια. Το δημοσίευμα αναφέρει πως «ο Γιώργος Λακκοτρύπης ακούγεται να λέει (…) ότι το όριο χρηματοδότησης βρίσκεται περίπου στο ένα εκατομμύριο ευρώ και ότι για να ξεπεραστεί το όριο “κάποιες φορές πρέπει να βασιστούν σε μετρητά”». Σε άλλο σημείο του βίντεο, ο κ. Χαραλάμπους φέρεται να λέει για τους διαύλους επικοινωνίας στο Προεδρικό Μέγαρο. «Εμείς είμαστε οι βασικές επαφές εδώ στο παλάτι, δίπλα στον Πρόεδρο» ακούγεται στο βίντεο χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, προστίθεται ότι, εάν κάποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να προσεγγίσει τον Πρόεδρο δηλώνοντας πρόθεση υλοποίησης δραστηριότητας και ύπαρξη χρημάτων, τα οποία θα μπορούσαν να κατευθυνθούν ως εισφορές για σκοπούς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ο CEO της Cyfield, κ. Χρυσοχόος, σε απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα, ακούγεται να μιλά για τις στενές σχέσεις του με τον Πρόεδρο. «Αν τον καλέσω τώρα, θα απαντήσει», φέρεται να λέει, ενώ σε άλλο σημείο προσθέτει: «Είναι σαν τη φιλενάδα μου». Το ίδιο άτομο φέρεται ακόμα να δηλώνει: «Μπορώ να του μιλώ ελεύθερα. Τον βλέπω κάθε δυο βδομάδες», προσθέτοντας πως οι συναντήσεις δεν είναι δημόσιες για να μη δημιουργούνται εντυπώσεις ότι «για αυτό τον βοηθά».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Can't even describe what I just received!<br> BREAKING BOMBSHELL VIDEO EXPOSES CYPRUS PRESIDENT'S SHADOW CASH MACHINE! <br>President Nikos Christodoulides allegedly SMASHED the €1M campaıgn fınance cap vıa a sneaky family network!<br>Brother-in-law Charalambos Charalambous (Director of… <a href="https://t.co/B9YDR1Y3T3">pic.twitter.com/B9YDR1Y3T3</a></p>— Emily Thompson (@EmilyTanalyst) <a href="https://twitter.com/EmilyTanalyst/status/2009242544262045697?ref_src=twsrc%5Etfw">January 8, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>