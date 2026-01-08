Κύπρος: Βίντεο με διαλόγους για «μαύρο χρήμα» - Λευκωσία: Πρόκειται για προϊόν μοντάζ

Την έντονη αντίδραση της κυπριακής Προεδρίας προκάλεσε η δημοσίευση βίντεο στο Χ, στο οποίο εμφανίζονται πολιτικοί να συνομιλούν με επιχειρηματίες
Την έντονη αντίδραση της κυπριακής Προεδρίας προκάλεσε η δημοσίευση βίντεο στο Χ, στο οποίο εμφανίζονται πολιτικοί να συνομιλούν με επιχειρηματίες.
Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, το βίντεο «χαρακτηρίζεται ως κακόβουλο και αποτελεί προϊόν μοντάζ». Ειδικότερα, αναφέρει: «Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί βίντεο, το οποίο στη βάση της πρώτης αξιολόγησης της αρμόδιας Yπηρεσίας του κράτους χαρακτηρίζεται ως κακόβουλο και αποτελεί προϊόν μοντάζ. Το εν λόγω βίντεο επιχειρεί να πλήξει μέσω ψευδών, παραπλανητικών ισχυρισμών και αυθαίρετων συμπερασμάτων την εικόνα της κυβέρνησης και της χώρας».
Σε δεύτερη γραπτή δήλωση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για «υβριδική δραστηριότητα» εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Βάσει περαιτέρω διερεύνησης και στοιχείων που έχουν ήδη συλλεγεί από την αρμόδια Υπηρεσία, εξετάζεται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας», αναφέρει ο κ. Λετυμπιώτης, προσθέτοντας ότι έχουν ενημερωθεί ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Αρχηγός της Αστυνομίας.
Το χρονικό
Το βράδυ της Πέμπτης κυκλοφόρησε στο Χ βίντεο που προκάλεσε τριγμούς στην πολιτική σκηνή της Κύπρου. Ειδικότερα, στο βίντεο που έχει δημοσιευτεί στον λογαριασμό Emily Thompson εμφανίζονται ο πρώην υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Λακκοτρύπης, ο διευθυντής του γραφείου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, και ο διευθυντής του Ομίλου Cyfield, Γιώργος Χρυσοχόος.
Το υλικό φέρεται να αφορά συνομιλίες ιδιωτικού χαρακτήρα και αφήνει σκιές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης χρημάτων για την προεκλογική εκστρατεία του 2023, αλλά και τους μηχανισμούς απόκτησης πρόσβασης στο περιβάλλον του Προέδρου της Κύπρου αναφορικά με επενδυτικές πρωτοβουλίες.
Οπως σχολιάζει το Sigma Live, μεγάλο μέρος της συνομιλίας περιστρέφεται γύρω από τη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών και τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια. Το δημοσίευμα αναφέρει πως «ο Γιώργος Λακκοτρύπης ακούγεται να λέει (…) ότι το όριο χρηματοδότησης βρίσκεται περίπου στο ένα εκατομμύριο ευρώ και ότι για να ξεπεραστεί το όριο “κάποιες φορές πρέπει να βασιστούν σε μετρητά”».
Σε άλλο σημείο του βίντεο, ο κ. Χαραλάμπους φέρεται να λέει για τους διαύλους επικοινωνίας στο Προεδρικό Μέγαρο. «Εμείς είμαστε οι βασικές επαφές εδώ στο παλάτι, δίπλα στον Πρόεδρο» ακούγεται στο βίντεο χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, προστίθεται ότι, εάν κάποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να προσεγγίσει τον Πρόεδρο δηλώνοντας πρόθεση υλοποίησης δραστηριότητας και ύπαρξη χρημάτων, τα οποία θα μπορούσαν να κατευθυνθούν ως εισφορές για σκοπούς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Ο CEO της Cyfield, κ. Χρυσοχόος, σε απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα, ακούγεται να μιλά για τις στενές σχέσεις του με τον Πρόεδρο. «Αν τον καλέσω τώρα, θα απαντήσει», φέρεται να λέει, ενώ σε άλλο σημείο προσθέτει: «Είναι σαν τη φιλενάδα μου». Το ίδιο άτομο φέρεται ακόμα να δηλώνει: «Μπορώ να του μιλώ ελεύθερα. Τον βλέπω κάθε δυο βδομάδες», προσθέτοντας πως οι συναντήσεις δεν είναι δημόσιες για να μη δημιουργούνται εντυπώσεις ότι «για αυτό τον βοηθά».
Οι αντιδράσεις πολιτικών
«Εδώ και αρκετή ώρα αναπαράγεται βίντεο που εμπλέκει πρόσωπα και κυβέρνηση σε παράνομες πρακτικές. Εύχομαι να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα», αναφέρει σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Βουλής και του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, τονίζοντας ότι «αναμένω από τις αρμόδιες αρχές να πράξουν το αυτονόητο».
«Το video που κυκλοφορεί στην κοινωνική δικτύωση που σχετίζεται με χρηματοδοτήσεις που εμπλέκουν την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη εγείρει σοβαρά θεσμικά και πολιτικά ζητήματα στα οποία η Κυβέρνηση οφείλει να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις», αναφέρει σε ανάρτησή του ο γ.γ. του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, σημειώνοντας πως «αναμένουμε και θα επανέλθουμε».
«Εδώ και κάποιες ώρες κυκλοφορεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που αναφέρεται σε χρηματοδοτήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μέσα στα πλαίσια της διαφάνειας οι πολίτες δικαιούνται και αναμένουν εξηγήσεις για το περιεχόμενό του», τονίζει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος.
Αναφορές σε δωρεές και επενδύσεις
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα philenews, αυτοί που κατέγραψαν τα όσα έλεγε ο κ. Λακκοτρύπης παρουσιάστηκαν ως διαχειριστές επενδυτικού ταμείου. Είχαν συναντηθεί με τον πρώην υπουργό ως ενδιαφερόμενοι να επενδύσουν 150 εκατ. ευρώ για λογαριασμό του επενδυτικού ταμείου στον τομέα της ενέργειας. Ο κ. Λακκοτρύπης συμμετέχει σε διοικητικό συμβούλιο εταιρείας με κύκλο δραστηριοτήτων στον τομέα της ενέργειας και συνάντησε τους φερόμενους επενδυτές με αυτή την ιδιότητα.
Σε άλλο σημείο του βίντεο, ο κ. Λακκοτρύπης ακούγεται να λέει πως φαρμακευτική εταιρεία δώρισε 75.000 ευρώ στο Προεδρικό Μέγαρο, κατόπιν δικής του προτροπής, και προσέλκυσαν την προσοχή του προέδρου. Ακολούθως ο ίδιος ακούγεται να λέει πως κανόνισε μία επικοινωνία μεταξύ του προέδρου της εταιρείας και του Κύπριου Προέδρου.
«Στο μεταξύ στηρίζουμε την Προεδρία με τα πρότζεκτ τους. Μέχρι τις προεδρικές (σ.σ.: εκλογές) περιμένουμε», ακούγεται να λέει ο κ. Λακκοτρύπης. «Πώς το κάνουμε αυτό», τον ρωτά ο συνομιλητής του. «Μιλάμε στον Πρόεδρο. Στην πρώτη κυρία. Λαμβάνει χρηματοδοτήσεις για τα πρότζεκτ της. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι πάμε στο γραφείο της και κάνουμε τις συστάσεις. Αφού συναντηθούμε με τον πρόεδρο. Συναντάτε την πρώτη κυρία, αν έχει πρόεδρος πρότζεκτ βοηθάμε. Αλλιώς το κάνει εκείνη».
«Κάθε φορά που διοργανώνει κάποια εκδήλωση για να συγκεντρώσει χρήματα, είμαι εκεί», ακούγεται να λέει ο κ. Χρυσοχόος. «Τις δίναμε 10.000 ευρώ κάθε χρόνο. Δεν είναι πολλά. Αλλά υποστηρίζουμε και άλλες πρωτοβουλίες. Πρέπει να καταβάλλω 250.000 ευρώ κάθε χρόνο σε δωρεές. Κάθε φορά που η κυβέρνηση φιλοξενεί κάποιο φιλανθρωπική διοργάνωση είμαι εκεί».
Καταγγελία από τον Γιώργο Λακκοτρύπη
Ο πρώην υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Λακκοτρύπης, σε γραπτή τοποθέτηση που δημοσιοποίησε πριν από λίγο επιβεβαιώνει ότι κατήγγειλε στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λευκωσίας την υπόθεση και υπογραμμίζει ότι το βίντεο έχει δει το φως της δημοσιότητας από ψεύτικο προφίλ.
Τονίζει, παράλληλα, ότι οι δηλώσεις που του αποδίδονται έχουν μονταριστεί με τέτοιο τρόπο για να πληγεί -πέραν του ιδίου- η Κυπριακή Δημοκρατία και ο ίδιος ο Πρόεδρος.
Αναλυτικά η τοποθέτησή του: «Με αφορμή βίντεο που κυκλοφόρησε σήμερα από ψεύτικο προφίλ στην πλατφόρμα X, και στο οποίο παρουσιάζομαι να συζητώ με φερόμενους επενδυτές τρόπους χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Προέδρου της Δημοκρατίας, θα ήθελα να δηλώσω τα εξής:
Είναι πασιφανές από το βίντεο ότι οι δηλώσεις που μου αποδίδονται έχουν μονταριστεί για να διαστρεβλωθεί το πλαίσιο των συζητήσεων, με απώτερο στόχο να πληγεί η χώρα μας, ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και εγώ προσωπικά. Δεν είναι τυχαίο που η διαρροή του βίντεο έγινε μία μέρα μετά την τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε.
Εχω ήδη προβεί σε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας, στο οποίο θα παραδώσω όλα τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου».
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr