Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος: «Πάντα επίκαιρη η φωνὴ του Προδρόμου»

Με την δέουσα ιερὰ κατάνυξη και λαμπρότητα εορτάστηκε στην Πάτρα, την επομένη των Φώτων, η εορτὴ του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου.

Ἐπίκεντρο τοῦ ἑορτασμοῦ ήταν, ὁ περικαλλὴς Ἱερὸς Ναὸς του Τιμίου Προδρόμου στὴν περιοχὴ «Τέρψη» τῶν Πατρῶν, ενώ πανηγύρισε κα ὶ ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Τιμίου Προδρόμου Κάτω Ἀλισσοῦ, Πατρῶν.

Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε το απόγευμα της Τρίτης 6-1 στὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Τιμίου Προδρόμου Κάτω Ἀλισσοῦ & κήρυξε τὸν θεῖο λόγο.

Μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ συναντήθηκε μὲ τοῦ εὐσεβεῖς κατοίκους τοῦ χωριοῦ & συζήτησε μαζί τους, στὸ πνευματικὸ κέντρο, ὅπου αντηλλάγησαν εόρτιες ευχές, ἀλλὰ καὶ ἀπόψεις μὲ τὸν Ἱερέα π. Κλεάνθη Βασιλόπουλο, Ἐκπροσώπους των τοπικῶν Ἀρχῶν, τὸν Πρόεδρο του Δημοτικού Διαμερίσματος γιὰ ἐνδιαφέροντα θέματα ἀφορῶντα στὴν τοπικὴ κοινωνία.

Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών εὐχήθηκε ἰδιαιτέρως, ταχεῖα ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας τοῦ νεαροῦ Φωτίου ἀπὸ τὸν Κάτω Ἀλισσὸ ὁ ὁποῖος τραυματίσθηκε σοβαρὰ, πρὸ ἡμερῶν, σὲ ἐργατικὸ ἀτύχημα.

Ἐπίσης ο κ.κ. Χρυσόστομος συνήντησε πενθοῦντας τῆς ἐνορίας καὶ τοὺς μίλησε ἐπιστηρικτικὰ καὶ παρηγορητικά.

Ἀνήμερα τῆς Ἑορτῆς, ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρῶν, χοροστάτησε στὸν Ὄρθρο καὶ τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Τιμίου Προδρόμου Τέρψης Πατρῶν και κήρυξε τὸν θείο λόγο, με το ναό να είναι γεμάτος από πιστούς.

Στὸ κήρυγμά του ὁ Μητροπολίτης Πατρών ανεφέρθηκε στὴν πανσεβάσμια μορφὴ τοῦ Τιμίου Προδρόμου, ὁ ὁποῖος κατέστη Προφήτης ἐκ κοιλίας μητρός του, ἔδειξε τὸν Κύριον ὡς Ἀμνὸν τοῦ Θεοῦ αἴροντα τὴν ἁμαρτίαν τοῦκόσμου, βάπτισε τὸν Κύριο στὸν Ἰορδάνη ποταμό, ἀξιώθηκε νὰ ἴδῃ τὴν Παναγία Τριάδα καὶ κατέστη Πρόδρομος τοῦ Κυρίου καὶ στὸ μαρτύριο.

Εἰδικὰ ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ.κ. Χρυσόστομος ἑστίασε στὴν προφητικὴ φωνὴ του Προδρόμου περὶ μετανοίας, ἡ ὁποία εἶναι πάντοτε ἐπίκαιρη καὶ ἰδιαιτέρως στὴν ἐποχή μας, κατὰ τὴν ὁποία ὑφίσταται κρίσις ἀξιῶν καὶ θεσμῶν καὶ χαρακτηρίζεται γιὰ τὴν σαρκολατρεία & την ἠθικὴ σήψη, ὥστε να ισχύει το: "πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν, οὐκ ἔστιποιῶν ἀγαθόν, οὐ κ ἔστιν ἕως ἑνός..." (Ψάλμ. 52, 1, 4).

Στο τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος προεχείρισε Πρωτοπρεσβύτερο, τὸν εὐλαβέστατο Εφημέριο του Ιερού Ναού Τιμίου Προδρόμου στην «Τέρψη», π. Αλέξιο Μυλωνά, στὸν ὁποίο ανεφέρθηκε μὲ ἐπαινετικὰ λόγια & τόνισε ἰδιαιτέρως, ότι ἐπὶ μία, σχεδὸν, τριακονταετία ὑπηρετεί εὐόρκως στὸν Ἱερὸν Ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου.

Ἐπίσης ο κ.κ. Χρυσόστομος ἐπήνεσε τὸν Προϊστάμενο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ π. Θεόδωρο Κωτσόπουλο, τὸν συνεφημέριό του π. Ἀλέξιο καὶ ὅλο τὸ προσωπικὸ τοῦ Ναού στην Τέρψη, ὅπως καὶ τοὺς εὐλαβείς Ἐνορῖτες, γιὰ τὴν ἀγάπη τους πρὸς τὴν Ἐκκλησία καὶ γιὰ τὴν περάτωση τῶν ἐργασιῶν κατασκευής τοῦ τέμπλου καὶ τὴν συνέχιση τῆς θαυμασίας ἁγιογραφήσεως του Ναού.

•Ο Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος τὴν παραμονὴ τῆς Ἑορτής, χοροστάτησε στὸν Ἑσπερινὸ καὶ μίλησε θεολογικὰ καὶ πρακτικά, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Τιμίου Προδρόμου Τέρψης Πατρῶν, ἐνῷ ανήμερα την Τετάρτη 7-1, χοροστάτησε στὸν Ὄρθρο καὶ τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία, κηρύξας τὸν θεῖο λόγο, στὸν Ἱερὸ Ναὸ του Τιμίου Προδρόμου, Κάτω Ἀλισσοῦ.