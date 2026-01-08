ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: «35 χρόνια από τη δολοφονία του Νίκου Τεμπονέρα- Κάλεσμα μνήμης και τιμής»

Με αφορμή τη συμπλήρωση 35 χρόνων από τη δολοφονία του Νίκου Τεμπονέρα, η Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία τιμά τη μνήμη του και απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στις εκδηλώσεις μνήμης.



Η ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει τα εξής:

Τριάντα πέντε χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την άγρια δολοφονία του καθηγητή Νίκου Τεμπονέρα.

Τριάντα πέντε χρόνια από εκείνη την μαύρη νύχτα του 1991, όταν τοπικά στελέχη της νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας, ανέλαβαν την αποστολή να τρομοκρατήσουν τους μαθητές που αγωνίζονταν για δωρεάν ποιοτική Παιδεία και ξέσπασαν με μανία πάνω στον καθηγητή τους.

Τριάντα πέντε χρόνια από την στιγμή που ο Γιάννης Καλαμπόκας, κατάφερε το μοιραίο δολοφονικό χτύπημα στον αγωνιστή του ΕΑΜ. Ένα χτύπημα κατά της Δημοκρατίας, ένα χτύπημα κατά του δικαιώματος των πολιτών να αντιστέκονται σε κάθε είδους αντιλαϊκές πολιτικές.

Τριάντα πέντε χρόνια μετά όμως οι μνήμες παραμένουν άσβεστες, ο Νίκος Τεμπονέρας δεν ξεχάστηκε, η θυσία του δεν πήγε χαμένη.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τιμά και φέτος τον δολοφονημένο αγωνιστή-καθηγητή. Τα μέλη της συμμετέχουν ενεργά στις εκδηλώσεις μνήμης που πραγματοποιούνται στο μνημείο έξω από το σχολικό συγκρότημα Τεμπονέρα.

Παράλληλα η Ν.Ε. Επιτροπή Αχαΐας απευθύνει πλατύ, κάλεσμα μαζικής συμμετοχής σε όλους τους πολίτες που διατηρούν ακόμα μέσα τους άσβεστη την σπίθα της θυσίας του Νίκου Τεμπονέρα. κοπες ψλσλαωνια,