Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: «35 χρόνια από τη δολοφονία του Νίκου Τεμπονέρα- Κάλεσμα μνήμης και τιμής»

ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: «35 χρόνια από τη δολοφον...

Τι αναφέρει το ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας

Με αφορμή τη συμπλήρωση 35 χρόνων από τη δολοφονία του Νίκου Τεμπονέρα, η Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία τιμά τη μνήμη του και απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στις εκδηλώσεις μνήμης.
 
Η ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει τα εξής:

Τριάντα πέντε χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την άγρια δολοφονία του καθηγητή Νίκου Τεμπονέρα.

Τριάντα πέντε χρόνια από εκείνη την μαύρη νύχτα του 1991, όταν τοπικά στελέχη της νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας, ανέλαβαν την αποστολή να τρομοκρατήσουν τους μαθητές που αγωνίζονταν για δωρεάν ποιοτική Παιδεία και ξέσπασαν με μανία πάνω στον καθηγητή τους.

Τριάντα πέντε χρόνια από την στιγμή που ο Γιάννης Καλαμπόκας, κατάφερε το μοιραίο δολοφονικό χτύπημα στον αγωνιστή του ΕΑΜ. Ένα χτύπημα κατά της Δημοκρατίας, ένα χτύπημα κατά του δικαιώματος των πολιτών να αντιστέκονται σε κάθε είδους αντιλαϊκές πολιτικές.

Τριάντα πέντε χρόνια μετά όμως οι μνήμες παραμένουν άσβεστες, ο Νίκος Τεμπονέρας δεν ξεχάστηκε, η θυσία του δεν πήγε χαμένη.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τιμά και φέτος τον δολοφονημένο αγωνιστή-καθηγητή. Τα μέλη της συμμετέχουν ενεργά στις εκδηλώσεις μνήμης που πραγματοποιούνται στο μνημείο έξω από το σχολικό συγκρότημα Τεμπονέρα.

Παράλληλα η Ν.Ε. Επιτροπή Αχαΐας απευθύνει πλατύ, κάλεσμα μαζικής συμμετοχής σε όλους τους πολίτες που διατηρούν ακόμα μέσα τους άσβεστη την σπίθα της θυσίας του Νίκου Τεμπονέρα. κοπες ψλσλαωνια, 

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: 16χρονος κατηγορείται ότι εξανάγκασε 15χρονο να γονατίσει, τον γρονθοκόπησε και τον τράβηξε βίντεο - H ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Κηφισός: Νεκρός ο ένας οδηγός μετά το σοβαρό τροχαίο

Το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη- Ο σπαρακτικός επικήδειος

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας Νίκος Τεμπονέρας

Ειδήσεις