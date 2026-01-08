Εκδήλωση Μνήμης για το Ολοκαύτωμα των Σελλών

Ο Δήμος Πατρέων και η Τοπική Κοινότητα Σελλών τιμούν τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος των Σελλών με εκδήλωση μνήμης και κατάθεση στεφάνων.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Την μνήμη εκείνων που θυσιάστηκαν στο Ολοκαύτωμα των Σελλών την 1 η Ιανουαρίου 1944 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, θα τιμήσουν ο Δήμος Πατρέων και η Τοπική Κοινότητα Σελλών, την ερχόμενη Κυριακή 11 Ιανουαρίου, με μνημόσυνο στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Σελλών Πάτρας και κατάθεση στεφάνων.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:

-9:30 π.μ. Προσέλευση

-9:45 π.μ. Τέλεση Μνημόσυνου και ομιλία

-10 π.μ. Επιμνημόσυνη Δέηση και καταθέσεις στεφάνων.

Οι εκτελεσθέντες ήταν οι:

Γεώργιος Δ. Γιαχός από τα Σελλά, Ιωάννης Μιχ. Κωστόπουλος από τα Σελλά, Νικόλαος Χαρ. Χριστοδουλόπουλος από τα Σελλά, Θεοφάνης Κων. Γκοτσόπουλος από τον Μεγάλο Ποντιά, Σωτήρης Λεων. Σωτηρίου από τη Ζάχολη Κορινθίας, Βαγγέλης Βασ. Πανόπουλος από τον Άγιο Νικόλαο Αχαΐας, Ηλίας Δημ. Γκολφινόπουλος από την Ζάχολη Κορινθίας, Σπύρος Γ. Μαλεβής από το Λουτράκι Κορινθίας, Βασίλης Ροδόπουλος από την Ζαχλωρού Αχαΐας και Κωνσταντίνος Νικ. Μπαστουνάς, από το Αίγιο.