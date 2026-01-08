Στο νοσοκομείο η Ζωζώ Σαπουτζάκη

Ένα θέμα υγείας ανάγκασε τη Ζωζώ Σαπουντζάκη να νοσηλευτεί προληπτικά σε νοσοκομείο.

Η 92χρονη ηθοποιός την Κυριακή (04-01-2026) διαπίστωσε ότι τα επίπεδα οξυγόνου της ήταν χαμηλά και ζήτησε από κοντινά της πρόσωπα να τη βοηθήσουν ώστε να εξεταστεί από γιατρό. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιατρικές εξετάσεις δεν έδειξαν κάτι σοβαρό ή ανησυχητικό.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 μίλησε στενή φίλη της, η οποία ανέφερε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες η Ζωζώ Σαπουντζάκη αναμένεται να πάρει εξιτήριο και να επιστρέψει στο σπίτι της, όπου θα είναι μαζί με τον σύντροφό της. Όπως τόνισε, η κατάσταση της υγείας της είναι καλή, διαψεύδοντας τα σενάρια και τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα.

Η Σταυρίνα Ευστρατιάδου ανέφερε χαρακτηριστικά: Είδα ότι έπεσε το οξυγόνο της στο 82 και μίλησα με τον γιατρό της. Μου είπε ότι προληπτικά, έπρεπε να πάει σε νοσοκομείο. Την κράτησαν για εξετάσεις και σωστά έκαναν οι γιατροί» ανέφερε η φίλη της ηθοποιού και συνέχισε: «Είναι πολύ καλά και πιστεύω ότι Παρασκευή – Σάββατο, θα επιστρέψει στο σπίτι της».