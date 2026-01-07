Περιστέρι: 13χρονη κατέρρευσε μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Περιστέρι, όταν ένα 13χρονο κορίτσι κατέρρευσε έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ, προκαλώντας αναστάτωση στους φίλους που βρίσκονταν μαζί της.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Παίδων, εμφανώς ζαλισμένη και σε κατάσταση μέθης, όπου της παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν οι φίλοι της στις αρχές, η παρέα είχε προμηθευτεί μια φιάλη βότκα από περίπτερο της περιοχής.

Ο πατέρας της 13χρονης, εμφανώς σοκαρισμένος, ανέφερε ότι το παιδί δεν είχε καταναλώσει ποτέ ξανά αλκοόλ και πιθανότατα παρασύρθηκε από διαδικτυακά «challenges» που ενθαρρύνουν τους ανήλικους να δοκιμάζουν κρυφά ποτά.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τόσο του πατέρα της ανήλικης για έκθεση σε κίνδυνο, όσο και του 52χρονου ιδιοκτήτη του περιπτέρου, ο οποίος κατηγορείται ότι διέθεσε αλκοόλ σε ανήλικους.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η φιάλη αγοράστηκε από ενήλικο πελάτη.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ανησυχητικών συμβάντων, καθώς μόλις τον περασμένο Οκτώβριο μια 16χρονη έχασε τη ζωή της στο Μεταξουργείο μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Παρά τη νομοθεσία που έχει αυστηροποιηθεί, φαίνεται πως η πρόσβαση των ανηλίκων στο αλκοόλ παραμένει ένα υπαρκτό και επικίνδυνο πρόβλημα.

Ο παιδίατρος Κωνσταντίνος Νταλούκας εξήγησε ότι υψηλά επίπεδα αλκοόλ στο αίμα μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τον εγκέφαλο, προκαλώντας ζάλη, αποσυντονισμό, απώλεια αισθήσεων και σε ακραίες περιπτώσεις ακόμη και κώμα ή θάνατο.

Η 13χρονη, ευτυχώς, πήρε εξιτήριο το επόμενο πρωί και αναρρώνει στο σπίτι της, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.