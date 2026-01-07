ΕΛΑΣ: Έρευνα για βίντεο που καταγράφει γυναίκα αστυνομικό να πυροβολεί σε γλέντι

Στο στόχαστρο των Αρχών έχει τεθεί ένα οπτικοακουστικό υλικό που δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη (07/01), στο οποίο εμφανίζεται μια γυναίκα αστυνομικός να πυροβολεί άσκοπα στον αέρα κατά τη διάρκεια πανηγυριού, δίπλα σε κόσμο.

Η αστυνομία εξετάζει με προσοχή τη γνησιότητα του βίντεο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα πλάνα είναι αληθινά ή αν αποτελούν προιόν τεχνητής νοημοσύνης.

Ταυτόχρονα, έχουν δρομολογηθεί όλες οι απαραίτητες ποινικές και πειθαρχικές ενέργειες. Στόχος είναι, σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν παραβάσεις, να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις βάσει του νόμου και να αποδοθούν οι αντίστοιχες ευθύνες.

Δείτε το επίμαχο βίντεο:

