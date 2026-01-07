ΕΛΑΣ: Έρευνα για βίντεο που καταγράφει γυναίκα αστυνομικό να πυροβολεί σε γλέντι

Η αστυνομία εξετάζει με προσοχή τη γνησιότητα του βίντεο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα πλάνα είναι αληθινά ή αν αποτελούν προιόν τεχνητής νοημοσύνης
Στο στόχαστρο των Αρχών έχει τεθεί ένα οπτικοακουστικό υλικό που δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη (07/01), στο οποίο εμφανίζεται μια γυναίκα αστυνομικός να πυροβολεί άσκοπα στον αέρα κατά τη διάρκεια πανηγυριού, δίπλα σε κόσμο.
Η αστυνομία εξετάζει με προσοχή τη γνησιότητα του βίντεο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα πλάνα είναι αληθινά ή αν αποτελούν προιόν τεχνητής νοημοσύνης.
Ταυτόχρονα, έχουν δρομολογηθεί όλες οι απαραίτητες ποινικές και πειθαρχικές ενέργειες. Στόχος είναι, σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν παραβάσεις, να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις βάσει του νόμου και να αποδοθούν οι αντίστοιχες ευθύνες.
Δείτε το επίμαχο βίντεο:
Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:
«Σχετικά με βιντεοληπτικό υλικό που προβλήθηκε σε μεσημεριανή τηλεοπτική εκπομπή, στην οποία αναφέρθηκε ότι γυναίκα αστυνομικός προβαίνει σε άσκοπους πυροβολισμούς, από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώνεται ότι το εν λόγω οπτικό υλικό ήδη εξετάζεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, τόσο ως προς τη γνησιότητα, όσο και ως προς τον τόπο και χρόνο λήψης αυτού.
Παράλληλα κινούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες ποινικής και πειθαρχικής διερεύνησης, ώστε, εφόσον προκύψουν ευθύνες να αποδοθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.»
