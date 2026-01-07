Φαραντούρης: Δεν παραδίδει την έδρα -«Ανήκει στους πολίτες»

Την πρόθεσή του να μην παραδώσει την έδρα του στον ΣΥΡΙΖΑ έκανε γνωστή μέσω ανακοίνωσης μετά τη διαγραφή του ο Νικόλας Φαραντούρης.

«Συνεχίζω απερίσπαστος τοέργο μου στην Ευρωβουλή. Και λογοδοτώ στους χιλιάδες συμπολίτες μας, που με τίμησαν με τη ψήφο τους και με έστειλαν να υπηρετήσω τα συμφέροντα της πατρίδας και του λαού. Σ' αυτούς και μόνο λογοδοτώ. Η έδρα μου ανήκει σε αυτούς. Με αυτούς συνομιλώ καθημερινά. Από άκρη σε άκρη, σε όλη την πατρίδα, από τα μπλόκα μέχρι τις Βρυξέλλες. Και πέρα από την Ευρώπη. Πολιτεύτηκα με βάση τις αρχές της δικαιοσύνης και της διαφάνειας», σημειώνει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.