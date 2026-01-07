ΣΥΡΙΖΑ: Διεγράφη ο Ν. Φαραντούρης- «Οφείλει να παραδώσει την έδρα»

Διεγράφη από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Φαραντούρης μετά τις δηλώσεις του για το κόμμα Καρυστιανού.

Η σχετική ανακοίνωση της Κουμουνδούρου αναφέρει ότι «Ο ευρωβουλευτής οφείλει να παραδώσει την έδρα στο κόμμα με το οποίο εκλέχθηκε, από τη στιγμή που δεν δεσμεύεται ξεκάθαρα ότι θα εκπροσωπεί τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο ευρωκοινοβούλιο».

Στην Κουμουνδούρου θεωρούν ότι το συνεχές πολιτικό φλερτ του ευρωβουλευτή τους με τη Μαρία Καρυστιανού και τον πολιτικό φορέα που αυτή θα ιδρύσει δεν μπορεί να δικαιολογηθεί περαιτέρω και δεν μπορεί να γίνεται με τον ευρωβουλευτή να θεωρείται τυπικά ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Φαραντούρης: Άν ένα τέτοιο κίνημα πολιτών μετεξελιχθεί σε κάτι θεσμικό είναι απόλυτα καλοδεχούμενο

Συνέχεια στις δηλώσεις του σχετικά με το κόμμα που ανακοίνωσε η Μαρία Καρυστιανού έδωσε σήμερα (07.01.2026) το πρωί, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλας Φαραντούρης, έπειτα κι από την επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο. Ο κ. Φαραντούρης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, δήλωσε πως δεν έχει απομακρυνθεί εδώ και χρόνια από τη θέση και τις αρχές του, επιβεβαιώνοντας ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επικοινώνησε μαζί του.

«Επανέλαβα στον πρόεδρο αυτά που λέω και δημόσια. Δεν έχω απομακρυνθεί από οποιοδήποτε θέση και αρχή μου όλα αυτά τα χρόνια» είπε ο Νίκος Φαραντούρης και σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ και να συμπορευτεί με τη Μαρία Καρυστιανού είπε πως: «Σήμερα με προσκαλέσατε ως ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Αν αποφασίσω να πορευθώ άλλη οδό θα το ανακοινώσω αρμοδίως στο κόμμα και στον λαό και θα αναλάβω τις ευθύνες μου και επειδή δεν μου αρέσει η εικοτολογία και η σπέκουλα και η εσωστρέφεια εγώ απαντώ στα προβλήματα του τόπου».