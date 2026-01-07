Όταν το κρύο θέλει… ζεστό ρόφημα

Στην καρδιά του χειμώνα, τα ζεστά ροφήματα είναι η πιο φυσική απάντηση στην παγωνιά αλλά και στο κρύωμα.

Ζεστά ροφήματα, απλά και σοφά φτιαγμένα προσφέρουν άμεση ενέργεια και ανακούφιση. Σύμφωνα με το cantina.protothema.gr ο τσάι από κυδωνόφυλλα, παλιό γιατρικό των γιαγιάδων, φημίζεται για την καταπραϋντική του δράση στον λαιμό, όπως και ένα ζεστό από σύκα με κανέλλα, βρασμένα αργά, που ζεσταίνει το σώμα και γλυκαίνει τον οργανισμό. Για κάτι πιο δυνατό, δοκιμάστε το πόντσι.

Τρία ζεστά ροφήματα για να αντιμετωπίσετε το κρύωμα

Πόντζι

Ελληνοποίηση του βρετανικού punch –μάλλον από κάποιους μετανάστες που επέστρεψαν στα χωριά της Αρκαδίας προσαρμόζοντας τη συνταγή στο τοπικό πόντζι. Ένα και ένα για τα κρυολογήματα αν και χρειάζεται μέτρο. Βάζετε 2 ποτήρια του κρασιού τσίπουρο με 6-7 κουτ. σούπας πετιμέζι ή 1 ½ κουτ. σούπας ζάχαρη σε ένα κατσαρολάκι να βράζει. Μόλις φουσκώσει αποσύρετε και πίνετε σιγά-σιγά και σε δόσεις (εννοείται αφού έχετε συζητήσει πρώτα με το γιατρό σας).

Τσάι από κυδωνόφυλλα

Πριν μερικά χρόνια ήταν το πράσινο, αργότερα το λευκό. Ό,τι τσάι, όμως, και αν διαλέξετε είναι η καλύτερη πηγή αντιοξειδωτικών. Ειδικά αν προσθέσετε μια φέτα τζίντζερ (θερμαντική και «καθαρτική» για τον οργανισμό), ένα ξύλο κανέλας (αντιφλεγμονώδες) και λίγο κάρδαμο. Εξαιρετικό και το τσάι από κυδωνόφυλλα που βράζετε όπως ακριβώς το τσάι βάζοντας και 1 κουτ. σούπας μέλι γιατί είναι λίγο στυφά.

Σύκα με κανέλα

Από τα κλασικά ζεστά για το κρύο και το κρυολόγημα αφού μαλακώνει το λαιμό. Βράζετε 7-8 ξηρά σύκα σε 4 φλιτζάνια νερό μαζί με 1 ξύλο κανέλας και γαρίφαλα. Όταν βράσουν τα αφήνετε να μαλακώσουν, σουρώνετε και πίνετε το ζουμί. Εννοείται ότι τρώγονται και τα σύκα, ζεστά με λίγη κανέλα.