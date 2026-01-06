Πάτρα: Εκοιμήθη ο αρχιμανδίτης π. Νικόδημος Πετρόπουλος- Μια ζωή αφοσίωσης και ταπεινότητας

Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026 εκοιμήθη ο αρχιμανδίτης π. Νικόδημος Πετρόπουλος, εφημέριος και προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αποστόλου Παύλου Πατρών, αφήνοντας πίσω του μια ζωή αφοσίωσης και πνευματικής προσφοράς στην πόλη.

Σύμφωνα με την επιθυμία του, η κοίμησή του δεν ανακοινώθηκε δημόσια, ενώ η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον τόπο καταγωγής του, με τη συμμετοχή μόνο ενός ιερέως και παρουσία της στενής οικογένειας. Ο μακαριστός είχε ζητήσει να μην υπάρξουν τιμές μετά θάνατον, επιλέγοντας να αναχωρήσει από τον κόσμο με σιωπή. Σημαντικό ήταν και το περιεχόμενο της διαθήκης του, με την οποία ζήτησε το σκήνωμά του να μεταφερθεί από εργάτες καθαριότητας, δείγμα της ταπεινής του ψυχής και του ήθους του.

Ο π. Νικόδημος ξεκίνησε την ιερατική του πορεία ως εφημέριος στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά στα Καμίνια Αχαΐας και στη συνέχεια υπηρέτησε επί δεκαετίες ως προϊστάμενος στον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου Πατρών. Υπό τη δική του καθοδήγηση ολοκληρώθηκε η ανέγερση του ναού, ο οποίος πλέον αποτελεί έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους και λαμπρούς ναούς της πόλης, με εκδηλώσεις και λειτουργίες που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πνευματική ζωή της Πάτρας.

Ως μαθητής του Αγίου Γερβασίου, ο π. Νικόδημος διέπρεψε για την αφοσίωσή του στην πατερική παράδοση, ενώ η χειροτονία του συνοδεύτηκε από συμμαρτυρία του Αγίου. Παράλληλα, υπηρέτησε και ως καθηγητής θεολόγος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μεταδίδοντας τις γνώσεις και τις αξίες του σε γενιές μαθητών.

Το ήθος, η απλότητα και η αυθεντική ιερατική στάση του τον καθιστούν έναν από τους πιο αγαπητούς κληρικούς της Μητροπόλεως Πατρών, κερδίζοντας τον σεβασμό και την αγάπη κλήρου και λαού. Ο π. Νικόδημος Πετρόπουλος αφήνει πίσω του όχι μόνο ένα έργο πνευματικής ηγεσίας, αλλά και ένα παράδειγμα ζωής γεμάτο ταπείνωση, αφοσίωση και πίστη, στοιχεία που τον κάνουν σημείο αναφοράς για την εκκλησιαστική κοινότητα της Πάτρας.