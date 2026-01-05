Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ηράκλειο: Έκρηξη σε σπίτι- Χωρίς τις αισθήσεις του παρελήφθη 34χρονος

Στην περιοχή βρίσκονται ήδη και στελέχη του Ανακριτικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που θα διερευνήσουν τα αίτια της έκρηξης.

Χωρίς τις αισθήσεις του παρελήφθη 34χρονος μετά από έκρηξη σε οικία, σε περιοχή της Ανώπολης του Δήμου Χερσονήσου.

Αμέσως μετά την έκρηξη στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με πέντε άνδρες, όπως επίσης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στην περιοχή βρίσκονται ήδη και στελέχη του Ανακριτικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που θα διερευνήσουν τα αίτια της έκρηξης.

#tags Έκρηξη Πυροσβεστική

