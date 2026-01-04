Αίγιο: Άνδρας κλείστηκε στο σπίτι του με όπλο - Παραδόθηκε μετά από διαπραγματεύσεις

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση αναφορικά με τον 35χρονο που βρισκόταν ταμπουρωμένος στην οικία του απειλώντας να αυτοκτονήσει με όπλο.

Τελικά, ο άνδρας παραδόθηκε και θα οδηγηθεί για τις απαιτούμενες εξετάσεις.

Αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες στην περιοχή της Άκολης, στο Αίγιο, όπου άνδρας έχει κλειστεί στο σπίτι του και φέρεται να κατέχει όπλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο εσωτερικό της οικίας βρισκόταν αρχικά και η μητέρα του, η οποία ωστόσο κατάφερε να εξέλθει χωρίς να διατρέξει κίνδυνο.

Ο άνδρας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας. Στο σημείο έχει αναπτυχθεί ισχυρή αστυνομική δύναμη, ενώ συμμετέχουν και ειδικά εκπαιδευμένοι διαπραγματευτές, με στόχο την ειρηνική λήξη του περιστατικού.

Η περιοχή παραμένει υπό αστυνομικό έλεγχο για προληπτικούς λόγους.