Στις ΗΠΑ ο Μαδούρο - Μεταφέρθηκε σε κέντρο κράτησης στη Νέα Υόρκη - Οι πρώτες εικόνες

Σύμφωνα με το BBC, o πρόεδρος της Βενεζουέλας και η σύζυγός του προσγειώθηκαν με ελικόπτερο στο ελικοδρόμιο Westside του Μανχάταν και μεταφέρθηκαν απευθείας στα γραφεία της DEA, όπου υπάρχουν δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Σύμφωνα με τα πλάνα διεθνών δικτύων, δυνάμεις της εθνoφρουράς και της DEA είχαν περικυκλώσει το σημείο και με συνοδεία και χειροπέδες στα χέρια ο Μαδούρο βγήκε από το αεροσκάφος.

Προσγειώθηκε τα μεσάνυχτα της Κυριακής (4/1) στη στρατιωτική βάση Stewart Air της Εθνοφρουράς στη Νέα Υόρκη το αεροσκάφος που μετέφερε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες.

«Ο δράστης περπατούσε», έγραφε η λεζάντα από το προφίλ Rapid Response στο X. Στο τέλος του βίντεο, ακούγεται ο Μαδούρο να λέει κάτι που μοιάζει με «Καλή Χρονιά».

Ο Μαδούρο διακρίνεται να συνοδεύεται στους διαδρόμους των γραφείων της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) από πράκτορες της Υπηρεσίας.

Μάλιστα ο λογαριασμός Rapid Respnce του Λευκού Οίκου δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει τον Νικολάς Μαδούρο υπό κράτηση σε αμερικανικό έδαφος.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Perp walked.<a href="https://t.co/34iIsFUDdG">pic.twitter.com/34iIsFUDdG</a></p>— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) <a href="https://twitter.com/RapidResponse47/status/2007631142200189289?ref_src=twsrc%5Etfw">January 4, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Στα κοινωνικά δίκτυα έχουν κυκλοφορήσει και άλλες φωτογραφίες που δείχνουν τον Μαδούρο σε αμερικάνικο έδαφος συνοδευόμενο από πράκτορες της DEA και με χειροπέδες στα χέρια.

Όπως επιβεβαίωσε στο CNN το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης. ο πρόεδρος της Βενεζουέλας έφτασε στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης στο Μπρούκλιν, αφού μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο Μανχάταν και συνοδεύτηκε στο κέντρο κράτησης από αυτοκινητοπομπή με οχήματα των Αρχών επιβολής του νόμου.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Venezuela?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Venezuela</a> Primeras imágenes de Nicolás Maduro descendiendo del avión en la Base Aérea Stewart de la Guardia Nacional, tras ser capturado por fuerzas estadounidenses. Posteriormente, fue trasladado a la oficina de la DEA en Manhattan para la captura de sus datos… <a href="https://t.co/pLLsSnStBI">pic.twitter.com/pLLsSnStBI</a></p>— PanAm Post Español (@PanAmPost_es) <a href="https://twitter.com/PanAmPost_es/status/2007630174255280402?ref_src=twsrc%5Etfw">January 4, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Το αεροσκάφος που σύμφωνα με ενδείξεις μετέφερε τον Μαδούρο στις ΗΠΑ

Ο Μαδούρο αναμένεται να παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Μανχάταν, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες που σχετίζονται με διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη κατοχή όπλων.

Στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης, θα είναι κρατούμενοι υπό Ειδικά Διοικητικά Μέτρα, θα κρατούνται υπό αυστηρή ασφάλεια και πιθανώς σε απομόνωση ο ένας από τον άλλο.

Η Φλόρες υποβλήθηκε ακόμη σε περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις σε ένα υπόστεγο, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο των Αρχών επιβολής του νόμου.

Το ζευγάρι υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις πριν μεταφερθεί στο Κέντρο Κράτησης όπου θα καταχωρηθούν εκ νέου πριν από την απαγγελία κατηγοριών, η οποία πιθανότατα θα γίνει τη Δευτέρα.

Τα βιομετρικά στοιχεία, τα δακτυλικά αποτυπώματα και οι φωτογραφίες του ζευγαριού θα ληφθούν πριν τα στοιχεία τους καταχωρηθούν στο σύστημα Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το CNN, οι Αρχές είχαν ξεκινήσει τις διαδικασίες που απαιτούνται για την κράτηση του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες προτού αποβιβαστούν από το αεροπλάνο στη βάση της Εθνοφρουράς Stewart Air.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρουσίασε το σχέδιό του για τη Βενεζουέλα, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας «επ’ αόριστον» μετά την απομάκρυνση του Μαδούρο. Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι η Ουάσιγκτον προτίθεται να κατασχέσει τα μεγάλα αποθέματα πετρελαίου της χώρας και να καλέσει αμερικανικές εταιρείες να επενδύσουν δισεκατομμύρια δολάρια στην παραπαίουσα πετρελαϊκή βιομηχανία. Παράλληλα, δεν απέκλεισε την παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στη χώρα, «σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Nicolás Maduro arrived at New York Stewart International Airport in Orange County, New York. <a href="https://t.co/RkGdi1TACm">pic.twitter.com/RkGdi1TACm</a></p>— Open Source Intel (@Osint613) <a href="https://twitter.com/Osint613/status/2007567549009900009?ref_src=twsrc%5Etfw">January 3, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Το πολιτικό μέλλον της Βενεζουέλας παραμένει αβέβαιο. Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ζήτησε την άμεση ανάδειξη υποψηφίου της αντιπολίτευσης για την ηγεσία της χώρας, ενώ από την πλευρά της κυβέρνησης, ο υπουργός Εξωτερικών επιμένει ότι ο Νικολάς Μαδούρο εξακολουθεί να είναι ο νόμιμος πρόεδρος. Στο Καράκας, οι αντιδράσεις των πολιτών εμφανίζονται ανάμεικτες, με μέρος του πληθυσμού να εκφράζει ανακούφιση και άλλους έντονη ανησυχία για τις εξελίξεις και τις πιθανές συνέπειες της αμερικανικής παρέμβασης.



Ο Ντόναλντ Τραμπ, ισχυρίστηκε ότι η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, ορκίστηκε πρόεδρος της χώρας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος λίγο πριν μιλήσει σε δημοσιογράφους ανέφερε ότι είχε επικοινωνήσει με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

«Είναι ουσιαστικά πρόθυμη να κάνει αυτό που θεωρούμε απαραίτητο για να κάνει τη Βενεζουέλα ξανά σπουδαία. Πολύ απλό», δήλωσε ο Τραμπ.

Η ίδια η Ροντρίγκεζ, όμως, διάψευσε τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου, δηλώνοντας ότι ο Μαδούρο παραμένει ο μοναδικός πρόεδρος της Βενεζουέλας. Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση από το Καράκας, μαζί με τον αδελφό της, πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροντρίγκεζ, και κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης, κάλεσε σε ηρεμία και ενότητα για την υπεράσπιση της χώρας και τόνισε ότι η Βενεζουέλα δεν θα γίνει ποτέ αποικία κανενός έθνους.

Το χρονικό

Στις 4:21 το πρωί του Σαββάτου (ώρα ΗΠΑ), ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έστειλε ένα μήνυμα στην πλατφόρμα του, το Truth Social: οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν διενεργήσει μια παράτολμη επιχείρηση προκειμένου να συλλάβουν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του.

Η ενέργεια εμφανίστηκε ως έκπληξη, όμως σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, ο σχεδιασμός για μία από τις πιο πολύπλοκες επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην πρόσφατη μνήμη ετοιμαζόταν εδώ και λίγο καιρό και περιελάμβανε λεπτομερείς πρόβες.

Επίλεκτοι Αμερικανοί στρατιώτες, μεταξύ των οποίων η στρατιωτική Δύναμη Δέλτα, δημιούργησε ένα ακριβές αντίγραφο του καταφυγίου του Μαδούρο και εξασκήθηκε στο πώς θα εισερχόταν στην ισχυρά προστατευμένη κατοικία.

Η CIA είχε μια μικρή ομάδα στο έδαφος από τον Αύγουστο, η οποία μπορούσε να παράσχει εικόνα για το μοτίβο ζωής του Μαδούρο που έκανε απρόσκοπτη τη σύλληψή του, δήλωσε μία πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Άλλες δύο πηγές δήλωσαν στο Ρόιτερς πως η υπηρεσία πληροφοριών είχε επίσης ένα στοιχείο κοντά στον Μαδούρο που θα παρακολουθούσε τις κινήσεις του και ήταν έτοιμο να εντοπίσει την ακριβή τοποθεσία όπου βρισκόταν καθώς η επιχείρηση εκτυλισσόταν.

Καθώς όλα τα στοιχεία ήταν στη θέση τους, ο Τραμπ ενέκρινε την επιχείρηση πριν από τέσσερις ημέρες, όμως ο στρατός και οι υπηρεσίες πληροφοριών πρότειναν να περιμένει ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες και λιγότερη νεφοκάλυψη. Στις 10:46 μ.μ. EST της Παρασκευής (5:46 π.μ. σήμερα Σάββατο ώρα Ελλάδας) ο Τραμπ έδωσε το τελικό πράσινο φως για την επιχείρηση που θα γινόταν γνωστή ως “Absolute Resolve”, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αρχηγός του κοινού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων, ο στρατηγός Νταν Κέιν.

Ο Τραμπ, έχοντας γύρω του τους συμβούλους του στη λέσχη του στο Μαρ-α-Λάγκο, στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, παρακολούθησε σε ζωντανή ροή τα γεγονότα.

Το πώς εκτυλίχθηκε η διάρκειας μερικών ωρών επιχείρηση στηρίζεται σε συνεντεύξεις με τέσσερις πηγές που γνωρίζουν το θέμα και λεπτομέρειες που έχει αποκαλύψει ο ίδιος ο Τραμπ.

“Έχω κάνει μερικά αρκετά καλά πράγματα, αλλά δεν έχω δει ποτέ κάτι τέτοιο”, είπε ο Τραμπ στο Fox News λίγες μόνο ώρες μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης.

Το Πεντάγωνο επέβλεψε μια μαζική συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων στην Καραϊβική, στέλνοντας ένα αεροπλανοφόρο, 11 πολεμικά πλοία και περισσότερα από 12 αεροσκάφη F-35. Συνολικά, περισσότεροι από 1.500 στρατιώτες έφθασαν στην περιοχή για αυτό που αξιωματούχοι των ΗΠΑ λένε εδώ και καιρό ότι είναι επιχειρήσεις κατά της διακίνησης ναρκωτικών.

Σύμφωνα με μία από τις πηγές, ο σύμβουλος του Τραμπ Στίβεν Μίλερ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ σχημάτισαν μια κεντρική ομάδα που εργαζόταν για το θέμα επί μήνες με τακτικές –μερικές φορές καθημερινές– συναντήσεις και τηλεφωνήματα. Συναντιόντουσαν επίσης συχνά με τον πρόεδρο.

Αργά το βράδυ της Παρασκευής και τις πρώτες ώρες του Σαββάτου, ο Τραμπ και οι σύμβουλοί του ήταν μαζί καθώς αμερικανικά αεροσκάφη απογειώνονταν και εξαπέλυαν πλήγματα εναντίον στόχων μέσα και κοντά στο Καράκας, μεταξύ των οποίων αντιαεροπορικά συστήματα, σύμφωνα με στρατιωτικό αξιωματούχο των ΗΠΑ.

Ο Κέιν επίπε πως η επιχείρηση περιελάμβανε την απογείωση περισσότερων από 150 αεροπλάνων από 20 βάσεις σε όλο το Δυτικό Ημισφαίριο, μεταξύ των οποίων μαχητικά F-35 και F-22 και βομβαρδιστικά B-1.

“Είχαμε ένα μαχητικό για κάθε πιθανή κατάσταση”, δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News.

Πηγές είπαν στο Reuters πως, εκτός από μαχητικά, το Πεντάγωνο είχε μετακινήσει επίσης ‘αθόρυβα’ στην περιοχή ανεφοδιαζόμενα αεροσκάφη, μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και αεροσκάφη ειδικά στις ηλεκτρονικές παρεμβολές.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν πως οι αεροπορικές επιδρομές έπληξαν στρατιωτικούς στόχους. Εικόνες του Ρόιτερς στην αεροπορική βάση La Carlota στο Καράκας δείχνουν απανθρακωμένα στρατιωτικά οχήματα από μια μονάδα αντιαεροπορικής άμυνας της Βενεζουέλας.

Καθώς σημειώνονταν τα πλήγματα, οι Ειδικές Δυνάμεις των ΗΠΑ προχωρούσαν στο Καράκας βαριά οπλισμένες, μεταξύ άλλων με φλόγιστρο για την περίπτωση που χρειαζόταν να κόψουν σιδερένιες πόρτες εκεί όπου βρισκόταν ο Μαδούρο.

Γύρω στη Ι.00 π.μ. EST, είπε ο Κέιν, οι στρατιώτες έφθασαν στο συγκρότημα του Μαδούρο στο κέντρο του Καράκας, ενώ δέχονται πυρά. Ένα από τα ελικόπτερα χτυπήθηκε αλλά μπορούσε ακόμη να πετάει.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από κατοίκους δείχνουν μια φάλαγγα ελικοπτέρων να πετάει πάνω από την πόλη σε χαμηλό ύψος.

Μόλις έφθασαν στο καταφύγιο του Μαδούρο οι στρατιώτες, μαζί με πράκτορες του FBI, εισήλθαν στην κατοικία, την οποία ο Τραμπ περιέγραψε ως “πολύ αυστηρά φρουρούμενη… οχυρό”.

“Απλώς μπήκαν μέσα και μπούκαραν σε σημεία που δεν μπορούσαν στα αλήθεια να μπουκάρουν, ξέρετε, σιδερένιες πόρτες που είχαν τοποθετηθεί εκεί γι΄αυτόν ακριβώς τον λόγο”, είπε ο Τραμπ. “Τους έβγαλαν έξω σε δευτερόλεπτα”.

Μόλις οι στρατιώτες μπήκαν στο καταφύγιο, είπε ο Κέιν, ο Μαδούρο και η σύζυγός του παραδόθηκαν. Ο Τραμπ είπε ότι ο Βενεζουελάνος ηγέτης προσπάθησε χωρίς επιτυχία να καταφύγει σε ασφαλές δωμάτιο, αλλά δεν μπόρεσε να κλείσει την πόρτα.

“Του επιτέθηκαν τόσο γρήγορα που δεν μπήκε σε αυτό”, είπε ο Τραμπ.

Κάποιες δυνάμεις των ΗΠΑ χτυπήθηκαν, είπε ο Τραμπ, αλλά κανείς δεν σκοτώθηκε.

Καθώς εκτυλισσόταν η επιχείρηση, ο Ρούμπιο άρχισε να ενημερώνει μέλη του Κογκρέσου ότι αυτή ήταν σε εξέλιξη. Οι ενημερώσεις ξεκίνησαν μόνο μετά την έναρξη της επιχείρησης και όχι πριν, όπως είναι η συνήθης πρακτική για σημαντικά μέλη του Κογκρέσου που έχουν εποπτικό ρόλο, δήλωσαν αξιωματούχοι στο Ρόιτερς.

Καθώς οι στρατιώτες έφευγαν από το έδαφος της Βενεζουέλας, είπε ο Κέιν, ενεπλάκησαν σε “πολλαπλές συμπλοκές αυτοάμυνας”. Μέχρι τις 3.20 π.μ. EST, τα ελικόπτερα ήταν πάνω από τη θάλασσα, με τον Μαδούρο και τη σύζυγό του σε αυτά.

Σχεδόν ακριβώς επτά ώρες μετά την ανακοίνωση της επιχείρησης από τον Τραμπ στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε άλλη μία ανάρτηση.

Αυτή τη φορά ήταν μια φωτογραφία του Βενεζουελάνου ηγέτη με χειροπέδες και γκρι φόρμα.

“Ο Νικολάς Μαδούρο πάνω στο USS Iwo Jima”, έγραψε ο Τραμπ, αναφερόμενος στο αμφίβιο πλοίο εφόδου.

Νεκρική σιγή και μυρωδιά καμένου στο Καράκας μετά την επίθεση των ΗΠΑ

Σιγή, σχεδόν νεκρική, και μυρωδιά καμένου επικρατούσε σήμερα στο Καράκας, μετά τα νυχτερινά αμερικανικά πλήγματα που συγκλόνισαν την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας και οδήγησαν στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Τα μεταλλικά ρολά των καταστημάτων είναι κατεβασμένα. Οι δρόμοι, ακόμη και οι μεγάλες λεωφόροι, είναι έρημοι ή σχεδόν έρημοι.

Μόνο μερικά αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Μια αντίθεση με την ένταση που γίνεται αισθητή στις ουρές που έχουν σχηματίσει νευρικοί πελάτες που θέλουν να αγοράσουν τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ.

Στην πρωτεύουσα, πράκτορες ντυμένοι στα μαύρα, κρατώντας πυροβόλα και φορώντας γυαλιά ηλίου, περιπολούν στο κέντρο, εκεί όπου βρίσκονται κυβερνητικές υπηρεσίες όπως το υπουργείο Εσωτερικών.

Περιπολούν επίσης γύρω από το προεδρικό μέγαρο Μιραφλόρες όπου ο Νικολάς Μαδούρο πριν από μόλις λίγες ημέρες κατήγγειλε με ύβρεις τον ιμπεριαλισμό.

“Η Αυτοκρατορία τους απήγαγε”

Μπροστά από το προεδρικό μέγαρο, περίπου 500 υποστηρικτές του Μαδούρο συγκεντρώθηκαν ζητώντας την επιστροφή του όπως και της συζύγου του, της Σίλια Φλόρες, οι οποίοι συνελήφθησαν από τον αμερικανικό στρατό και μεταφέρθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι υποστηρικτές φώναζαν: “Η Αυτοκρατορία τους απήγαγε, εμείς θέλουμε να γυρίσουν”.

Το προεδρικό ζεύγος, που κατηγορείται για “ναρκοτρομοκρατία”, πρόκειται να δικαστεί στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Μια εξέδρα τοποθετήθηκε με μεγάφωνα από τα οποία ακούγονταν αγωνιστικά τραγούδια, ενώ διαδηλωτές κρατούσαν πορτρέτα του Μαδούρο και σημαίες της Βενεζουέλας. Άλλοι κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν: “Σήμερα, αύριο και για πάντα, η Μπολιβαριανή Επανάσταση της Βενεζουέλας θα νικήσει. Ζήτω ο Νικολάς, ζήτω ο Τσάβες, ζήτω ο λαός”.

Ο Νικολάς Μαδούρο εξελέγη για πρώτη φορά το 2013 και διαδέχτηκε τον Ούγκο Τσάβες (1999-2013).

Η Κάτια Μπρισένιο, μια 54χρονη καθηγήτρια πανεπιστημίου, πήγε στη συγκέντρωση για να “υπερασπιστεί” τη χώρα της ενάντια σε αυτό που θεωρεί “βαρβαρότητα”: “Πώς γίνεται μια ξένη κυβέρνηση να έρχεται, να παρεμβαίνει στη χώρα και να απαγάγει τον πρόεδρο; Αυτό είναι τρελό”.

Αποκλεισμένος ο διάδρομος του στρατιωτικού αεροδρομίου

“Δεν ήταν μεγάλη έκπληξη, γιατί περιμέναμε να δεχτούμε επίθεση ανά πάσα στιγμή”, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια άλλη διαδηλώτρια, η 65χρονη Παστόρα Βίβας.

Στην εύπορη ανατολική πλευρά του Καράκας έχουν σχηματιστεί μεγάλες ουρές έξω από καταστήματα τροφίμων, τα οποία πωλούν τα προϊόντα τους πίσω από κλειστές πόρτες. Μερικές φορές, άνθρωποι μπαίνουν στα καταστήματα αλλά πολύ αραιά, μερικές φορές πρέπει να ζητήσουν αυτά που θέλουν ενώ βρίσκονται έξω.

Στο στρατιωτικό αεροδρόμιο “Φρανσίσκο ντε Μιράντα” του Καράκας, αεροπλάνα είναι καθηλωμένα στον διάδρομο προσγείωσης/απογείωσης με τέτοιο τρόπο ώστε να εμποδίσουν την προσγείωση αεροσκαφών, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα

Τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με θέμα την κατάσταση στη Βενεζουέλα μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στην χώρα.

Η συνεδρίαση προγραμματίστηκε κατόπιν αιτήματος της Βενεζουέλας και της Κολομβίας, που ξεκίνησε τη θητεία της ως Μη Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, μετά την εκλογή της τον περασμένο Μάιο.

Το αίτημα για σύγκληση συνεδρίασης υποστηρίχθηκε από δύο μόνιμα Μέλη του ΣΑ ΟΗΕ, την Κίνα και τη Ρωσία.

Ο ΓΓ ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες αναμένεται να ενημερώσει το Συμβούλιο για τις εξελίξεις στην περιοχή.

Σημειώνεται ότι το 15μελές σώμα έχει ήδη συνεδριάσει δύο φορές -τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο- για τις εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας.