Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 4 Ιανουαρίου

Στις 4 Ιανουαρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη Σύναξη των Εβδομήκοντα Αποστόλων, τους Αγίους Έξι Μάρτυρες, και τον Όσιο Νικηφόρο τον Λεπρό, ενώ η ημέρα είναι και Προεόρτια των Θεοφανίων (Κυριακή πριν τα Φώτα).

Δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να γιορτάζει σήμερα.