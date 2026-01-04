Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 4 Ιανουαρίου

Η σημερινή ημέρα είναι και Προεόρτια των Θεοφανίων
Στις 4 Ιανουαρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη Σύναξη των Εβδομήκοντα Αποστόλων, τους Αγίους Έξι Μάρτυρες, και τον Όσιο Νικηφόρο τον Λεπρό, ενώ η ημέρα είναι και Προεόρτια των Θεοφανίων (Κυριακή πριν τα Φώτα).
Δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να γιορτάζει σήμερα.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr