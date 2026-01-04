Back to Top
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 4 Ιανουαρίου

Η σημερινή ημέρα είναι και Προεόρτια των Θεοφανίων

Στις 4 Ιανουαρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη Σύναξη των Εβδομήκοντα Αποστόλων, τους Αγίους Έξι Μάρτυρες, και τον Όσιο Νικηφόρο τον Λεπρό, ενώ η ημέρα είναι και Προεόρτια των Θεοφανίων (Κυριακή πριν τα Φώτα).

 Δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να γιορτάζει σήμερα.

Ειδήσεις