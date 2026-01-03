Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πρόστιμα σε περίπου 800.000 ιδιοκτήτες οχημάτων που έχασαν την προθεσμία

Πάνω από 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ΙΧ δεν πλήρωσαν τα Τέλη Κυκλοφορίας των οχημάτων τους.

Σχεδόν 209.000 εξ αυτών έσπευσαν να δηλώσουν σε ακινησία, ενώ άλλοι 800.000 περίπου δεν πλήρωσαν εγκαίρως το σήμα, με αποτέλεσμα αντιμέτωποι τα νέα (κλιμακωτού τύπου) πρόστιμα ή προσαυξήσεις.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, στις 31 Δεκεμβρίου 2025 που έληξε η προθεσμία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας οχημάτων για το 2026, εμπρόθεσμα πληρώθηκαν τέλη κυκλοφορίας για 5,94 εκατομμύρια οχήματα, από το σύνολο των 6,75 εκατομμυρίων οχημάτων που βρίσκονται σε κυκλοφορία. Δηλαδή, ποσοστό εμπρόθεσμης πληρωμής 88%.

Το ποσοστό αυτό, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, κινείται στα ίδια επίπεδα με τα τέλη κυκλοφορίας του 2025.

Με τα νέα δεδομένα όμως, το πρόστιμο για την εκπρόθεσμη καταβολή δεν είναι πλέον το 100% των οφειλόμενων τελών, όπως μέχρι πέρυσι, αλλά:

• 25% του ποσού των τελών κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί έως και 2/2/2026.

• 50% του ποσού των τελών κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί έως και 2/3/2026.

• ισόποσο των τελών κυκλοφορίας, σε περίπτωση:

– εξόφλησης από 3/3/2026 και μετέπειτα ή

– μερικής εξόφλησης ή μη εξόφλησης των Τελών Κυκλοφορίας έτους 2026.

Τα ανωτέρω πρόστιμα μειώνονται στο 50% για τα επιβατικά οχήματα δημοσίας χρήσης (ταξί), τα φορτηγά και τα λεωφορεία. Σε ό,τι αφορά τα οχήματα, που τέθηκαν σε ακινησία, αυτά έφτασαν τα 208.976.

Πηγή: Newmoney.gr