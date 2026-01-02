Το Ιράν απαντά στον Τραμπ: Η αμερικανική παρέμβαση ισοδυναμεί με χάος

Σκληρή απάντηση στα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ έδωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, λίγη ώρα μετά την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στο Truth Social, με την οποία άφηνε ανοικτό το ενδεχόμενο αμερικανικής ανάμειξης στα εσωτερικά της χώρας σε περίπτωση χρήσης βίας κατά διαδηλωτών.

Ο Αλί Λαριτζανί καταδίκασε δημόσια τις δηλώσεις του Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον «τυχοδιώκτη», ενώ προχώρησε σε έμμεσες προειδοποιήσεις που αφορούν την ασφάλεια των αμερικανικών στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, «οι πρόσφατες δηλώσεις Ισραηλινών αξιωματούχων και του Ντόναλντ Τραμπ αποκαλύπτουν τι εξελισσόταν στο παρασκήνιο».

Ο Ιρανός αξιωματούχος τόνισε ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στα εσωτερικά ζητήματα της χώρας του «θα οδηγήσει σε χάος σε ολόκληρη την περιοχή και σε καταστροφή των αμερικανικών συμφερόντων». Παράλληλα, επιχείρησε να διαχωρίσει τις κοινωνικές αντιδράσεις από, όπως είπε, «αποσταθεροποιητικά στοιχεία», ακολουθώντας τη γραμμή του καθεστώτος που επιδιώκει να περιορίσει τις εντάσεις εν μέσω έντονων αντιδράσεων για την οικονομική κρίση.

«Ο αμερικανικός λαός πρέπει να γνωρίζει ότι ο Τραμπ είναι εκείνος που ξεκίνησε τον τυχοδιωκτισμό. Ας φροντίσουν οι ίδιοι την ασφάλεια των στρατιωτών τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λαριτζανί, ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους.

Τα σχόλια του Ιρανού αξιωματούχου εκτιμάται ότι συνδέονται με τη σημαντική στρατιωτική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο το Ιράν είχε εξαπολύσει επίθεση κατά της αεροπορικής βάσης Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.