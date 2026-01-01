Πέθανε ο Αλκης Χήτος, ένας εκ των ιδρυτών της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ

Έφυγε από την ζωή σήμερα, 1η Ιανουαρίου 2026 ο Αλκιβιάδης Χήτος ένας εκ των ιδρυτών της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, ο Άλκης Χήτος γεννήθηκε στις 28 Νοεμβρίου 1937, στο Ασπροχώρι Ιωαννινων.

«Οραματιστής, χαρισματικός και πρωτοπόρος, ανέλαβε τα ηνία της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ μαζί με τον αδελφό του Κωνσταντίνο το 1984, συνεχίζοντας την επιτυχημένη οικογενειακή παράδοση εμφιάλωσης και εμπορίας ποτών, την οποία είχε ξεκινήσει ο πατέρας τους, Ιωάννης Χήτος, το 1955.

Με απαράμιλλη ακεραιότητα, αφοσίωση και ανεξάντλητη δύναμη, αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για όλους όσοι είχαν την τύχη να συνεργαστούν μαζί του. Η παρουσία του καθόρισε τον τρόπο που η εταιρεία λειτουργεί σήμερα, διαμορφώνοντας μια κουλτούρα που τιμά τόσο τις ανθρώπινες αξίες όσο και την επιχειρηματική αριστεία.

Η κληρονομιά του Άλκη Χήτου δεν περιορίζεται στην ανάπτυξη της εταιρείας, εκφράζεται καθημερινά στις σχέσεις, στη δέσμευση για ποιότητα, στην κοινωνική ευθύνη και στην αίσθηση της κοινότητας που καλλιέργησε σε εργαζόμενους, συνεργάτες και πελάτες. Το όραμά του, το ήθος και η ηγετική του παρουσία θα συνεχίσουν να αποτελούν πυξίδα για την εταιρεία και καθοδηγητικό παράδειγμα για τις επόμενες γενιές» τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Περιβλέπτου, αύριο Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, στις 12.00.