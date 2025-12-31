Τις 228.000 έφτασαν οι διαγραφές των "αιώνιων" φοιτητών από τα ΑΕΙ

Μαζική είναι η διαδικασία διαγραφής των λεγόμενων "αιώνιων" φοιτητών, με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) να καταγράφει ιστορικό ρεκόρ, καθώς περίπου 86.000 φοιτητές διαγράφονται συνολικά από τα μητρώα του Ιδρύματος.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκκαθάριση που έχει γίνει ποτέ σε ελληνικό πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της εκπαιδευτικής ιστοσελίδας alfavita.gr, οι σχετικοί κατάλογοι εστάλησαν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, σηματοδοτώντας την έναρξη της δεύτερης και πιο μαζικής φάσης του μέτρου.

Νομική Σχολή Αθηνών: Σχεδόν 27.000 διαγραφές σε μία μόνο Σχολή

Ιδιαίτερο βάρος έχει η περίπτωση της Νομικής Σχολής Αθηνών, η οποία από μόνη της καταγράφει 26.846 διαγραφές φοιτητών και φοιτητριών. Η απόφαση βασίζεται στο άρθρο 76 του Ν. 4957/2022, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 130 και 153 του Ν. 5224/2025.

Ο αριθμός είναι ενδεικτικός του εύρους του φαινομένου, καθώς η Νομική αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και ιστορικότερα τμήματα της χώρας, με συσσωρευμένο πλήθος ανενεργών φοιτητών δεκαετιών.

Αναλυτικά οι διαγραφές στα μεγάλα Πανεπιστήμια

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται στο ΕΚΠΑ. Αντίστοιχα υψηλοί αριθμοί καταγράφονται και σε άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ): πάνω από 25.000 διαγραφές

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: περίπου 22.000

Πανεπιστήμιο Πατρών: σχεδόν 18.000

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: περίπου 17.000, εκ των οποίων οι 16.500 αφορούν φοιτητές πρώην ΤΕΙ

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: 11.345

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: 9.700

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: περίπου 7.000

Πανεπιστήμιο Κρήτης: 6.429

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: 5.271

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: πάνω από 4.000

Ποια Τμήματα εξαιρούνται και μεταφέρουν τις διαγραφές φοιτητών στο 2026

Εκτός της τρέχουσας φάσης παραμένουν τα Τμήματα πενταετούς και εξαετούς φοίτησης, λόγω του ειδικού καθεστώτος που τα διέπει. Οι διαγραφές για τις σχολές αυτές έχουν μετατεθεί για τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Συνολικά πρόκειται για 132 Τμήματα, κυρίως πολυτεχνικές, γεωπονικές και συναφείς σχολές, όπως:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Πολυτεχνείο Κρήτης

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

αντίστοιχες σχολές άλλων ΑΕΙ

Δεύτερη ευκαιρία: Ποιοι "γλίτωσαν" τη διαγραφή

Παρά τη μαζικότητα του μέτρου, περίπου 35.000 φοιτητές κατάφεραν να διατηρήσουν τη φοιτητική τους ιδιότητα, αξιοποιώντας τη ρύθμιση της λεγόμενης "δεύτερης ευκαιρίας", μέσω αιτήματος παράτασης σπουδών.

Ωστόσο, σε αρκετά Τμήματα καταγράφονται απορρίψεις αιτήσεων που αγγίζουν το 10% έως και το 30%, γεγονός που έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις.

Το χρονοδιάγραμμα: Από τις 220.000 στις 290.000 διαγραφές

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν διαβιβαστεί στο Υπουργείο Παιδείας, λίστες έχουν ήδη αποστείλει 225 από τα 291 τετραετή Τμήματα, με τον αριθμό των φοιτητών προς διαγραφή να υπερβαίνει τις 165.000.

Με την ενσωμάτωση των δεδομένων από ΕΚΠΑ και ΑΠΘ, ο συνολικός αριθμός της παρούσας φάσης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί μεταξύ 211.000 και 220.000 διαγραφών, ενώ με την ολοκλήρωση όλων των φάσεων το 2026–2027, το σύνολο αναμένεται να φτάσει τις 290.000.