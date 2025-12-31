Χαμηλές θερμοκρασίες στην ορεινή Ναυπακτία- Τι πρέπει να προσέξουν οι οδηγοί

Ο Δήμος Ναυπακτίας προειδοποιεί για χαμηλές θερμοκρασίες στην Ορεινή Ναυπακτία και καλεί τους οδηγούς σε αυξημένη προσοχή.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ναυπακτίας αναφέρει τα εξής:

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, αναμένονται ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες στην Ορεινή Ναυπακτία ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, κυρίως κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου, με τη συνδρομή μηχανημάτων και προσωπικού, βρίσκεται σε εγρήγορση σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ήδη, έχει ξεκινήσει προληπτικά η ρίψη αλατιού σε τμήματα του οδικού δικτύου όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς κυκλοφορίας των οχημάτων.

Οι οδηγοί που κινούνται στο οδικό δίκτυο της Ορεινής Ναυπακτίας, και ειδικότερα σε οδικά τμήματα άνω των 700 μέτρων υψομέτρου ή κατά τόπους, όπου οι συνθήκες το απαιτούν, οφείλουν να φέρουν αντιολισθητικές αλυσίδες.

Επισημαίνεται προς τους οδηγούς ότι πρέπει:

· Να φέρουν υποχρεωτικά αντιολισθητικές αλυσίδες στα οχήματά τους.

· Να ενημερώνονται τακτικά για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων πριν από κάθε μετακίνηση.

· Να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις σε περιοχές με παγετό.

· Να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες.

Ο Δήμος Ναυπακτίας και οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και θα ενημερώνουν τους πολίτες για κάθε νεότερη εξέλιξη.