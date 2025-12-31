ΟΠΕΚΕΠΕ: Η διαχείριση περνά στην ΑΑΔΕ με την έναρξη του 2026- Αλλαγές σε ενισχύσεις και πληρωμές

Από αύριο, 1η Ιανουαρίου 2026, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αναλαμβάνει τη διαχείριση όλων των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενσωματώνοντας τον Οργανισμό και μεταφέροντας στις τάξεις της τις 624 υπάρχουσες οργανικές θέσεις του προσωπικού του.

Με αυτή την κίνηση, δημιουργείται στην ΑΑΔΕ η Γενική Διεύθυνση Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία θα συντονίζει τόσο τις κεντρικές όσο και τις περιφερειακές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα.

Τι περιλαμβάνουν οι δομές της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ

Κεντρική Υπηρεσία:

Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς (ΔΑΕΑ)

Διεύθυνση Προγραμμάτων Ενισχύσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΔΙΠΕΑΑ)

Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων (ΔΤΕ)

Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων (ΔΙΠΑΓΕ)

Διεύθυνση Διαχείρισης Ενισχύσεων και Πληρωμών Τρίτων Φορέων (ΔΙΔΙΕΠ)

Διεύθυνση Συντονισμού, Προγραμματισμού και Αναφορών (ΔΙΣΥΠΑ)

Περιφερειακές Υπηρεσίες:

Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχων και Ενισχύσεων Μακεδονίας – Θράκης

Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχων και Ενισχύσεων Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχων και Ενισχύσεων Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου

Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχων και Ενισχύσεων Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχων και Ενισχύσεων Κρήτης

Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχων και Ενισχύσεων Αττικής – Αιγαίου

Ο στόχος του νέου μοντέλου λειτουργίας είναι η αναβάθμιση της διαχείρισης των κοινοτικών πόρων, με έμφαση στη διαφάνεια, την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα. Η νέα δομή προβλέπει τυποποιημένες διαδικασίες για όλους τους δικαιούχους, συστηματικό προγραμματισμό και εποπτεία των περιφερειακών μονάδων και αξιοποίηση δεδομένων για βελτίωση υπηρεσιών και λήψη αποφάσεων.

Όπως δήλωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής: «Με την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, προχωρούμε στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ελέγχων και πληρωμών, που ενισχύει έμπρακτα τους πραγματικούς αγρότες, υποστηρίζει τους δικαιούχους ενισχύσεων να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και προστατεύει τα χρήματα των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών, θωρακίζοντας την εθνική οικονομία από δημοσιονομικούς κινδύνους. Ο στόχος μας είναι ένας: Κάθε ευρώ ενίσχυσης να πηγαίνει μόνο σε όσους πράγματι το δικαιούνται».