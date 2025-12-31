Back to Top
Πύργος: Σύλληψη άνδρα για καταδικαστικές αποφάσεις κλοπής

Τι αναφέρει η αστυνομία

Η αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πύργου για κλοπή.
 
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στον Πύργο, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσαν σε βάρος του, τρεις καταδικαστικές αποφάσεις του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πύργου, με τις οποίες καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης δυο ετών και εννέα μηνών για κλοπή.

