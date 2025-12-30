Ψήφισμα του Ασύλου Ανιάτων Πατρών για την Γεωργία Μιχαλοπούλου-Μανιατοπούλου

Ψήφισμα εξέδωσε το διοικητικό συμβούλιο του Ασύλου Ανιάτων Πατρών που εδρεύει στην πλατεία Παντοκράτορος για το θάνατο της συμπολίτισσας Γεωργίας Μιχαλοπούλου-Μανιατοπούλου σε ηλικία 80 ετών, η κηδεία της οποίας τελέστηκε στις 3 το μεσημέρι την Τρίτη 30-12-2025 στον Ιερό Ναό Παντανάσσης.

Το Ψήφισμα αναφέρει τα εξής:

Στην Πάτρα σήμερα την 30η Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 12η μεσημβρινή, συνήλθε σε έκτακτη Συνεδρίαση, η ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Κοινωνική Αλληλεγγύη»- Άσυλο Ανιάτων Πατρών- «Η Αγία Ευφροσύνη», μετά το άγγελμα της εις Κύριον μεταστάσεως, της σεβαστής μας:

Γεωργίας Μιχαλοπούλου-Μανιατοπούλου

Αφού άκουσε την Πρόεδρο που αναφέρθηκε στη βιωτή της εκλιπούσης και κυρίως στην πολύχρονη, διαρκή και αφανή προσφορά της προς το Ίδρυμα μας, ως μέλος του Φιλανθρωπικού μας Σωματείου, ομόφωνα αποφάσισε:

1. Να εκφρασθούν τα ειλικρινή συλλυπητήρια του Δ.Σ προς τους οικείους της εκλιπούσης.

2. Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο.

3. Να επιδοθεί το ψήφισμα στην οικογένεια της.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο, η Πρόεδρος Γωγώ Καραλή.