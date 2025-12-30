Back to Top
Θεσσαλονίκη: Στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Κέντρου Μαλγάρων

Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, στις 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί στα Μάλγαρα η πανελλαδική σύσκεψη των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, ώστε να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών τους, όπως γνωστοποίησε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Κώστας Ρούζιος, από το διοικητικό συμβούλιο του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων- Μαλγάρων, στη Θεσσαλονίκη.

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Κέντρου Μαλγάρων.

 

