Δήμος Αιγιάλειας: Κλειστό το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας από Παρασκευή 2 έως Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026

Τι αναφέρει ο Δήμος Αιγιάλειας
Το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιάλειας θα παραμείνει προσωρινά κλειστό για το κοινό λόγω κλεισίματος του οικονομικού έτους.
Η ανακοίνωση του Δήμου Αιγιάλειας αναφέρει τα εξής:
Το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας θα παραμείνει κλειστό για οποιαδήποτε συναλλαγή με το κοινό από την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026 έως και τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026, λόγω κλεισίματος του οικονομικού έτους.
Οι συναλλαγές με το κοινό θα πραγματοποιούνται κανονικά από Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr