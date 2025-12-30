Back to Top
Δήμος Αιγιάλειας: Κλειστό το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας από Παρασκευή 2 έως Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026

Τι αναφέρει ο Δήμος Αιγιάλειας

Το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιάλειας θα παραμείνει προσωρινά κλειστό για το κοινό λόγω κλεισίματος του οικονομικού έτους.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αιγιάλειας αναφέρει τα εξής:

Το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας θα παραμείνει κλειστό για οποιαδήποτε συναλλαγή με το κοινό από την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026 έως και τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026, λόγω κλεισίματος του οικονομικού έτους.

Οι συναλλαγές με το κοινό θα πραγματοποιούνται κανονικά από Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

