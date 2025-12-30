Πάτρα: Με απανωτές κόρνες λόγω κυκλοφοριακού ο προαστιακός, στο ύψος της Νόρμαν - ΒΙΝΤΕΟ

Το μποτιλιάρισμα στην Ηρώων Πολυτεχνείου κι εν συνεχεία στην Όθωνος Αμαλίας είναι ένας διαρκής πονοκέφαλος για τους μηχανοδηγούς του προαστιακού, όταν πλησιάζουν στις μπάρες της οδού Νόρμαν.

Γνωρίζοντας την κατάσταση οι μηχανοδηγοί ξεκινούν να πατούν την κόρνα του συρμού ακόμη και 200 μέτρα μακριά από τη φυλασσόμενη διάβαση, καθώς γνωρίζουν τι θα συναντήσουν. Σχεδόν όλη την ημέρα, εξαιτίας της αυξημένης κίνησης που έχει προκαλέσει στην παραλιακή το εκ νέου κλείσιμο της περιμετρικής από τους αγρότες, ο προαστιακός προσεγγίζει με πολύ αργές ταχύτητες στο ύψος της Νόρμαν, καθώς πολλές φορές συναντά ακινητοποιημένα οχήματα ακόμη και πάνω στις ράγες.

Ο φύλακας του ΟΣΕ στο σημείο έχει αυξημένη ετοιμότητα και αναλαμβάνει ακόμη και να κόβει την κίνηση των οχημάτων ώστε να δημιουργηθεί τουλάχιστον ένα μικρό κενό για να περάσει ο προαστιακός. Δεν είναι λίγες οι φορές που εξαιτίας του μποτιλιαρίσματος είναι εξαιρετικά δύσκολο να κατέβουν ακόμη και οι μπάρες, αφού στο σημείο κολλούν ΙΧ αυτοκίνητα, ακόμη και νταλίκες.