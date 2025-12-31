Το γαστρονομικό 2026: Η Κρήτη στο Νο 2 των κόσμων - και τα μυστικά πίσω από τη λίστα του Condé Nast

Η νέα λίστα του Condé Nast Traveller με τους τοπ γαστρονομικούς προορισμούς στον κόσμο για το 2026 είναι εδώ και μια ελληνική γωνιά βρίσκεται στο Νο 2.

Κάθε χρόνο, το CNT καταρτίζει μια σειρά από λίστες «best of» για τη χρονιά που έρχεται. Σε αυτές περιλαμβάνεται η περίφημη «Gold List» με τα πιο πολυτελή και μοναδικά ξενοδοχεία του πλανήτη καθώς και μια εκτενής λίστα με τους κορυφαίους προορισμούς που αξίζει να επισκεφθεί κανείς την επόμενη χρονιά, αλλά και ένας οδηγός με τις πόλεις που διαθέτουν αυτή τη στιγμή τις πιο ζωντανές και συναρπαστικές γαστρονομικές σκηνές: δηλαδή «τα καλύτερα μέρη για φαγητό το 2026».

Κάθε προορισμός έχει τη δική του ξεχωριστή γοητεία. Οι διαφορετικές γαστρονομικές παραδόσεις, οι κουλτούρες και τα τοπικά υλικά εγγυώνται μοναδικές εμπειρίες όπου κι αν βρεθείτε, γι’ αυτό και πρόκειται για γαστρονομικές σκηνές που αξίζει να επισκεφθείτε.

Φέτος, το CNT δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε «προορισμούς που μόλις τώρα αρχίζουν να αναγνωρίζονται για τη μοναδική τους γαστρονομική ταυτότητα, αλλά και σε εκείνους που με τον χρόνο γίνονται όλο και καλύτεροι», γι’ αυτό και από τη λίστα απουσιάζουν πόλεις όπως το Παρίσι ή η Ρώμη. Αντίθετα, είναι γεμάτη με μέρη που ίσως δεν θα σκεφτόσασταν εξαρχής, γεγονός που την κάνει ακόμη πιο συναρπαστική.

Η Κρήτη στη λίστα με τους τοπ γαστρονομικούς προορισμούς

Η Κρήτη αποτελεί την πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή στη λίστα. Το ηλιόλουστο ελληνικό νησί είναι μία από τις τρεις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες Γαστρονομίας για το 2026, όπως αποφασίστηκε από ανεξάρτητη επιτροπή ειδικών από όλη την ήπειρο.

Ο ταξιδιωτικός οδηγός αναδεικνύει τα τοπικά αγροτικά προϊόντα του νησιού και την «αφθονία εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου κορυφαίας ποιότητας». Παράλληλα, ξεχωρίζει ως χαρακτηριστικό πιάτο τον ντάκο, ένα μεγάλο κομμάτι κριθαρένιου παξιμαδιού με ντομάτα, φέτα ή παρόμοιο θρυμματισμένο τυρί και ρίγανη.

Στις ΗΠΑ, η Βοστώνη αναδείχθηκε ως η κορυφαία πόλη για τους λάτρεις του φαγητού. Σύμφωνα με το περιοδικό, η πρωτεύουσα της Μασαχουσέτης «πέτυχε την ανανέωση του αιώνα… με τη γαστρονομική της σκηνή να μεταμορφώνεται ολοένα και περισσότερο σε κάτι πιο σύγχρονο και ακαταμάχητο».

Η Μεντεγίν, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας ήταν ένας από τους δύο νοτιοαμερικανικούς προορισμούς που ξεχώρισε το CNT. Το περιοδικό επαίνεσε τον μεγάλο αριθμό νέων, αυθεντικών εστιατορίων και μπαρ που άνοιξαν πρόσφατα.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Time Out, η Μεντεγίν αναδείχθηκε ως η πιο οικονομική πόλη στον κόσμο, με το 89% των κατοίκων να συμφωνεί ότι το φαγητό σε εστιατόρια είναι ιδιαίτερα προσιτό.

Αυτά είναι τα 10 κορυφαία μέρη για φαγητό το 2026, σύμφωνα με το CNT: