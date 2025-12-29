Επικοινωνία Πούτιν- Τραμπ μετά την επίθεση στην προεδρική κατοικία- «Αλλάζουμε στάση στις διαπραγματεύσεις»

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ το απόγευμα της Δευτέρας (29/12) τον ενημέρωσε ότι η Ρωσία θα επανεξετάσει τη θέση της στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μετά την «επίθεση ουκρανικών drones» εναντίον προεδρικής κατοικίας της Ρωσίας, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Συγκεκριμένα, ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε ότι ο Πούτιν τόνισε πως η Ρωσία προτίθεται να συνεχίσει να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ για την επίτευξη ειρήνης, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η ρωσική διαπραγματευτική θέση θα αναθεωρηθεί.

Από την αμερικανική πλευρά, ο Τραμπ και οι βασικοί του σύμβουλοι ενημέρωσαν αναλυτικά τον Πούτιν για τις επαφές τους με την Ουκρανία, καθώς και για τις συζητήσεις σχετικά με την ανάγκη να προχωρήσει το Κίεβο σε «ουσιαστικά βήματα» προς μια διευθέτηση.

Παράλληλα, σύμφωνα με ενημέρωση από τον βοηθό του Ρώσου προέδρου Γιούρι Ουσάκοφ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «εξοργίστηκε» από την προσπάθεια της Ουκρανίας να επιτεθεί στην κατοικία του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στο Βαλντάι. «Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ σοκαρίστηκε από αυτήν την αναφορά κυριολεκτικά εξοργίστηκε, λέγοντας ότι δεν μπορούσε καν να φανταστεί τέτοιες τρελές ενέργειες», είπε.