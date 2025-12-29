Επικοινωνία Πούτιν- Τραμπ μετά την επίθεση στην προεδρική κατοικία- «Αλλάζουμε στάση στις διαπραγματεύσεις»

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για την απόπειρα επίθεσης της Ουκρανίας στην κατοικία του Ρώσου προέδρου
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ το απόγευμα της Δευτέρας (29/12) τον ενημέρωσε ότι η Ρωσία θα επανεξετάσει τη θέση της στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μετά την «επίθεση ουκρανικών drones» εναντίον προεδρικής κατοικίας της Ρωσίας, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.
Συγκεκριμένα, ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε ότι ο Πούτιν τόνισε πως η Ρωσία προτίθεται να συνεχίσει να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ για την επίτευξη ειρήνης, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η ρωσική διαπραγματευτική θέση θα αναθεωρηθεί.
Από την αμερικανική πλευρά, ο Τραμπ και οι βασικοί του σύμβουλοι ενημέρωσαν αναλυτικά τον Πούτιν για τις επαφές τους με την Ουκρανία, καθώς και για τις συζητήσεις σχετικά με την ανάγκη να προχωρήσει το Κίεβο σε «ουσιαστικά βήματα» προς μια διευθέτηση.
Παράλληλα, σύμφωνα με ενημέρωση από τον βοηθό του Ρώσου προέδρου Γιούρι Ουσάκοφ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «εξοργίστηκε» από την προσπάθεια της Ουκρανίας να επιτεθεί στην κατοικία του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στο Βαλντάι. «Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ σοκαρίστηκε από αυτήν την αναφορά κυριολεκτικά εξοργίστηκε, λέγοντας ότι δεν μπορούσε καν να φανταστεί τέτοιες τρελές ενέργειες», είπε.
«Τέτοιες απερίσκεπτες ενέργειες δεν θα μείνουν αναπάντητες»
Νωρίτερα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ουκρανία προσπάθησε να επιτεθεί στην κατοικία του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ και ως εκ τούτου η διαπραγματευτική στάση της Μόσχας θα αλλάξει. Ο Λαβρόφ είπε ότι την 28-29 Δεκεμβρίου, η Ουκρανία επιτέθηκε στην κρατική κατοικία του Ρώσου προέδρου στην περιοχή του Νόβγκοροντ με 91 μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς. «Τέτοιες απερίσκεπτες ενέργειες δεν θα μείνουν αναπάντητες», φέρεται να δήλωσε ο Λαβρόφ. Δεν είναι άμεσα σαφές εάν ο Πούτιν ήταν στην κατοικία του εκείνη την ώρα. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο εκ μέρους της Ουκρανίας.
Ο Ζελένσκι απέρριψε τις ρωσικές κατηγορίες
Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε τις ρωσικές κατηγορίες ότι το Κίεβο προσπάθησε να επιτεθεί στην κατοικία του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ ως «έναν ακόμη γύρο ψεμάτων». Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε σε δημοσιογράφους μέσω της εφαρμογής WhatsApp, ότι με τέτοιες δηλώσεις, η Ρωσία προσπαθεί να υπονομεύσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις ειρηνευτικές συνομιλίες Ουκρανίας-ΗΠΑ και ότι η Μόσχα προετοιμάζει το έδαφος για να χτυπήσει ουκρανικά κυβερνητικά κτίρια στο Κίεβο. Ο Ζελένσκι κάλεσε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αντιδράσει ανάλογα στις ρωσικές απειλές.
Η Μόσχα βλέπει βρετανική επιρροή στις τελευταίες «προκλήσεις» της Ουκρανίας
Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάντερ Γκρουσκό δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα βλέπει την επιρροή της Βρετανίας στις τελευταίες «προκλήσεις» της Ουκρανίας, που στοχεύουν να σταματήσουν την ειρηνευτική διαδικασία, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.
Νωρίτερα σήμερα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι η Ουκρανία προσπάθησε να επιτεθεί στην κατοικία του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ και ως εκ τούτου η διαπραγματευτική θέση της Μόσχας θα επανεξεταστεί.
