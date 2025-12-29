Με 23 εκατομμύρια ευρώ ενισχύεται η μικρή επιχειρηματικότητα στη Δυτική Ελλάδα από το ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2021-2027»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με ανακοίνωση προχωρά σε μια ακόμα σημαντική πρωτοβουλία στήριξης της επιχειρηματικότητας, καθώς με απόφαση του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη, ενισχύονται με συνολικά 23 εκατ ευρώ μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς και ατομικές επιχειρήσεις επιστημόνων, μέσω της δράσης με γενικό τίτλο “Εκσυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας”.

Πρόκειται για τρεις διαφορετικές κατηγορίες, γι αυτό και εκδοθήκαν αντίστοιχες προσκλήσεις για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων. Εντάσσονται στον Ειδικό Στόχο 1.3: «Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, μεταξύ άλλων μέσω παραγωγικών επενδύσεων (ΕΤΠΑ)» του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027». Οι δράσεις εστιάζουν στον τεχνολογικό μετασχηματισμό, την εξωστρέφεια, την προώθηση της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Ειδικότερα, χρηματοδοτούνται:

Μικρές Επενδύσεις με 18 εκατ. ευρώ, επιδότηση 50% και προϋπολογισμό ανά επένδυση από 5.000 € έως 40.000 €.

Μεσαίες Επενδύσεις με 3 εκατ ευρώ, επιδότηση 50% και προϋπολογισμό ανά επένδυση από 40.001 € έως 120.000 €.

Ατομικές Επιχειρήσεις Επιστημόνων με 2 εκατ ευρώ, επιδότηση 50% και προϋπολογισμό ανά επένδυση από 5.000 € έως 10.000 €.

Οι αναλυτικές προσκλήσεις θα είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» www.dytikiellada.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr και του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης www.efepae.gr, www.diaxeiristiki.gr.

Για την πληροφόρηση των δυνητικών δικαιούχων θα λειτουργήσει στη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων, γραφείο ενημέρωσης, (Μαιζώνος 122 & Γούναρη, Πάτρα, Τηλ: 2610622711, e-mail: [email protected] , URL: www.diaxeiristiki.gr). Τυχόν ερωτήματα που θα διατυπώνονται εγγράφως, θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση [email protected] και [email protected].

Για τεχνικά θέματα της εφαρμογής οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο HELPDESK (γραφείο υποστήριξης) που λειτουργεί η ΜΟΔ, τηλ: 210-7787940, [email protected] (ώρες γραφείου 09:00 – 17:00).