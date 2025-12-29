Πάτρα: Ευχές του Αντιδημάρχου Διονύση Πλέσσα σε επαγγελματίες και καταναλωτές στη λαϊκή αγορά

Ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών Διονύσης Πλέσσας αντάλλαξε ευχές, την Κυριακή 28/12/25 το πρωί στη Λαϊκή Αγορά της οδού Μακεδονίας με τους επαγγελματίες και τους καταναλωτές.

Ο Αντιδήμαρχος , σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, "μετέφερε στους επαγγελματίες τις ευχές του Δημάρχου, Κώστα Πελετίδη και της Δημοτικής Αρχής, για καλές Γιορτές και Καλή Χρονιά με προσωπική και οικογενειακή υγεία και δύναμη στους αγώνες για τα δικαιώματα στη δουλειά τους, απέναντι στις πολιτικές που τους διώχνουν από τον επαγγελματικό τους κλάδο, προς όφελος μεγάλων επιχειρηματιών.

Εξέφρασε την αμέριστη συμπαράσταση της Δημοτικής Αρχής στους αγώνες των αγροτών που υπερασπίζονται τη γη τους και τις οικογένειες τους ενάντια στο ξεκλήρισμα της αγροτιάς από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Ο Αντιδήμαρχος τόνισε:

«Οι επαγγελματίες των Λαϊκών Αγορών και οι Αγρότες είναι ανάχωμα στην ακρίβεια και τις ανατιμήσεις και δίνουν αγώνα για την επιβίωση τους.

Συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα τους αυτόν, τον οποίο όλος ο λαός πρέπει να στηρίξει, γιατί χωρίς αγρότες και λαϊκές αγορές, ο ίδιος ο λαός πληρώνει την ακρίβεια και την εκμετάλλευση για τον πλουτισμό των λίγων, στερούμενος ακόμα και τα βασικά προϊόντα διατροφής.

Η Λαϊκή Αγορά της Οδού Μακεδονίας στη περιοχή της Αγίας Σοφίας λειτούργησε εμβόλιμα την Κυριακή 28/12/2025 για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, λόγω της αργίας της πρωτοχρονιάς την Πέμπτη 1/1/2026".