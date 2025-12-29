Θεσσαλονίκη: Νεκρή η ηλικιωμένη που απεγκλωβίστηκε από φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα

Η 78χρονη γυναίκα που απεγκλωβίστηκε από τη φωτιά στην πολυκατοικία που βρισκόταν με τα τρίδυμα εγγονάκια της δυστυχώς κατέληξε. Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Κυριακής 28.12.2025, φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Κάτω Τούμπα στη Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Επταλόφου της Κάτω Τούμπας στη Θεσσαλονίκη, όπου είχε εγκλωβιστεί ηλικιωμένο ζευγάρι. Τους έβγαλε με ασφάλεια η πυροσβεστική.

Να σημειωθεί ότι οι φλόγες μεταδόθηκαν και στο επάνω διαμέρισμα της πολυκατοικίας. Από εκεί, οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν μία μητέρα, με τα τρίδυμα παιδιά της και τη γιαγιά τους.

