Νιου Τζέρσεϊ: Ένας νεκρός σε σύγκρουση ελικοπτέρων- ΒΙΝΤΕΟ

Δύο ελικόπτερα συνετρίβησαν την Κυριακή στο Νιου Τζέρσεϊ, με αποτέλεσμα έναν νεκρό και έναν σοβαρά τραυματία.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:25 τοπική ώρα (19:25 ώρα Ελλάδας).
Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας περιέγραψε το δυστύχημα ως σύγκρουση εν πτήσει μεταξύ ενός ελικοπτέρου Enstrom F-28A και ενός ελικοπτέρου Enstrom 280C πάνω από το Δημοτικό Αεροδρόμιο του Χάμοντον. Οι πιλότοι ήταν οι μοναδικοί επιβαίνοντες.
Μετά τη συντριβή, ένα από τα δύο ελικόπτερα τυλίχθηκε στις φλόγες.
Βίντεο από τον τόπο του ατυχήματος έδειξε μάλιστα ένα ελικόπτερο να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα ενώ έπεφτε προς το έδαφος.
