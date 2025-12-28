Νιου Τζέρσεϊ: Ένας νεκρός σε σύγκρουση ελικοπτέρων- ΒΙΝΤΕΟ

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:25 τοπική ώρα (19:25 ώρα Ελλάδας).

Δύο ελικόπτερα συνετρίβησαν την Κυριακή στο Νιου Τζέρσεϊ , με αποτέλεσμα έναν νεκρό και έναν σοβαρά τραυματία.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> - Helicopter spirals out of control after mid-air collision in Hammonton, New Jersey<br><br>One person was killed and another critically injured following a mid-air collision between two helicopters—an Enstrom F-28A and an Enstrom 280C—near Hammonton Municipal Airport on… <a href="https://t.co/wVmHKrJHSa">pic.twitter.com/wVmHKrJHSa</a></p>— The Informant (@theinformant_x) <a href="https://twitter.com/theinformant_x/status/2005361313359294544?ref_src=twsrc%5Etfw">December 28, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING - Two helicopters collided in Hammonton, New Jersey: reports<br><br> <a href="https://t.co/JhV7xeBYH9">pic.twitter.com/JhV7xeBYH9</a></p>— Insider Paper (@TheInsiderPaper) <a href="https://twitter.com/TheInsiderPaper/status/2005327959549517961?ref_src=twsrc%5Etfw">December 28, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας περιέγραψε το δυστύχημα ως σύγκρουση εν πτήσει μεταξύ ενός ελικοπτέρου Enstrom F-28A και ενός ελικοπτέρου Enstrom 280C πάνω από το Δημοτικό Αεροδρόμιο του Χάμοντον. Οι πιλότοι ήταν οι μοναδικοί επιβαίνοντες.

Μετά τη συντριβή, ένα από τα δύο ελικόπτερα τυλίχθηκε στις φλόγες.

Βίντεο από τον τόπο του ατυχήματος έδειξε μάλιστα ένα ελικόπτερο να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα ενώ έπεφτε προς το έδαφος.