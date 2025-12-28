Πάτρα: Χριστουγεννιάτικο Κουκλοθέατρο για παιδιά στις Εργατικές Κατοικίες στην πλατεία Ταραμπούρα

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών συνεχίζει τις εορταστικές δράσεις προσφέροντας εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους στην πόλη.

Η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών αναφέρει τα εξής:

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών, στο πλαίσιο των εορταστικών δράσεων για την τόνωση της τοπικής αγοράς και τη διάδοση του χριστουγεννιάτικου πνεύματος στην πόλη μας, συνεχίζει να προσφέρει χαρά σε μικρούς και μεγάλους.

Εκτός από το αγαπημένο χριστουγεννιάτικο τρενάκι που κυκλοφορεί καθημερινά στους δρόμους της Πάτρας κατά τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων, ο Σύλλογός μας διοργανώνει ακόμη μία ξεχωριστή δράση αφιερωμένη στα παιδιά και στις οικογένειες.

Αύριο, Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι, σας προσκαλούμε σε ένα χριστουγεννιάτικο κουκλοθέατρο, στο «Λαϊκό Στέκι», στις Εργατικές Κατοικίες, στην Πλατεία Ταραμπούρα. ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ.

Μια γιορτινή εμπειρία γεμάτη χαμόγελα, φαντασία και χριστουγεννιάτικη μαγεία, με στόχο να προσφέρουμε χαρά στα παιδιά και να ενισχύσουμε το εορταστικό κλίμα σε κάθε γειτονιά της πόλης.

Σας περιμένουμε όλους!