Χανιά: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό – Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή Πέτρα Σελί, κοντά στον Σέμπρωνα, με αυτοκίνητο να εκτρέπεται από τον δρόμο και να πέφτει σε γκρεμό δεκάδων μέτρων.

Δεν είναι σαφές πώς ακριβώς έφυγε από τον δρόμο, ωστόσο πληροφορίες του kriti360.gr αναφέρουν ότι στο αυτοκίνητο επέβαινε ένα άτομο που εγκλωβίστηκε στο όχημα κατά την πτώση του.

Η Πυροσβεστική έχει ξεκινήσει επιχείρηση διάσωσης με οχήματα από το κλιμάκιο του Καμπανού αλλά και από τα Χανιά να έχουν κατευθυνθεί στο σημείο.