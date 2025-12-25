Επτά λεπτά μετά το SOS συνετρίβη το Falcon στην Άγκυρα- Πώς αποφεύχθηκε μεγαλύτερη τραγωδία

Οι έρευνες για τα αίτια της αεροπορικής τραγωδίας στην Τουρκία βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, μετά τη συντριβή του Falcon στο οποίο επέβαιναν, μεταξύ άλλων, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης και η Ελληνίδα αεροσυνοδός Μαρία Παππά.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από το χρονολόγιο των επικοινωνιών ανάμεσα στον πιλότο του αεροσκάφους και τον πύργο ελέγχου, από τη στιγμή που ο πιλότος εξέπεμψε σήμα PAN-PAN, που αποτελεί χαμηλότερο επίπεδο συναγερμού από το MAYDAY και ενημέρωσε για εκτεταμένη ηλεκτρική βλάβη, μεσολάβησαν μόλις επτά λεπτά μέχρι το Falcon να εξαφανιστεί πλήρως από τα ραντάρ, έχοντας στο μεταξύ συντριβεί.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Μεταφορών της Τουρκίας, Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου:

Στις 20:31 το αεροσκάφος εξέδωσε τον κωδικό PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN, ένα επίπεδο κάτω από την προειδοποίηση MAY DAY, που είναι ο κωδικός υψηλότερου κινδύνου. Ταυτόχρονα, ο πιλότος ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου για «γενική ηλεκτρική βλάβη» και ζήτησε πορεία πτήσης για να επιστρέψει στην Άγκυρα.

Στις 20:32 ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας ενημέρωσε το αεροσκάφος για την κατεύθυνση και το επίπεδο καθόδου που θα έπρεπε να ακολουθήσει για την επιστροφή του στο αεροδρόμιο Esenboğa.

Στις 20:33 ο πιλότος εξέδωσε τον κωδικό έκτακτης ανάγκης 7700, τον κωδικό υψηλότερου κινδύνου. Ταυτόχρονα, το αεροσκάφος εξαφανίστηκε από το ραντάρ.

Στις 20:34 ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας επιβεβαίωσε με τον πιλότο τον έλεγχο του επιπέδου θορύβου.

Στις 20:34 το αεροσκάφος παραδόθηκε στον Έλεγχο Προσέγγισης για επείγουσα επιστροφή στο αεροδρόμιο Esenboğa.

Στις 20:35 το αεροσκάφος επικοινώνησε για να επιστρέψει, δηλώνοντας PAN-PAN, PANPAN, PAN-PAN.

Στις 20:36 η φωνή του πιλότου έγινε δύσκολο να ακουστεί. Παρουσιάστηκε μερική απώλεια πληροφοριών πτήσης στην οθόνη του ραντάρ.

Στις 20:38 το αεροσκάφος εξαφανίστηκε εντελώς από το ραντάρ.



Για 30 δευτερόλεπτα αποφεύχθηκε μεγαλύτερη τραγωδία

Σύμφωνα με τη Hurriyet, η τραγωδία θα μπορούσε, μάλιστα, να είναι ακόμα μεγαλύτερη και αποφεύχθηκε για μόλις 30 δευτερόλεπτα.

Όπως αναφέρει η τουρκική εφημερίδα μεταφέροντας απόψεις ειδικών, αν το Falcon συνέχιζε την πορεία του για άλλα 30 δευτερόλεπτα τότε θα είχε συντριβεί στο κέντρο του χωριού Κεσικαβάκ που βρίσκεται σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από το σημείο συντριβής του αεροσκάφους.Κάτοικοι του χωριού αυτού ήταν, άλλωστε, οι πρώτοι που έφτασαν στο σημείο που κατέπεσε το Falcon βρίσκοντας διασκορπισμένα συντρίμμια σε χωράφια και δασικές περιοχές.