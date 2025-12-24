Νετανιάχου και Τραμπ σε Β-2 - Μήνυμα Ισραήλ στο Ιράν μέσω ΑΙ

Η συνεργασία ΗΠΑ με Ισραήλ έχει φτάσει πλέον σε άλλα επίπεδα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να μας υπενθυμίζει το πιο σημαντικό γεγονός της χρονιάς για εκείνον.

Τον βομβαρδισμό των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, έστω και αν έγινε από αμερικανικά αεροσκάφη μετά το «ναι» του Ντόναλντ Τραμπ.

Θα περίμενε κανείς όμως να δει ένα AI βίντεο με τη «σφραγίδα» του γραφείου του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, που απεικονίζει τον ίδιο με τον Ντόναλντ Τραμπ σε ένα μαχητικό αεροσκάφος; Μάλλον όχι.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ή όποιος είχε την ιδέα γι’ αυτό το 6 δευτερολέπτων κατασκεύασμα, δεν ξέχασε τον μεγάλο σύμμαχό του.

Ο Νετανιάχου «πιλοτάρει» ένα βομβαρδιστικό B-2, σαν και αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ. Και οι δύο φορούν μαύρα γυαλιά και κουστούμι ενώ τους δροσίζει ένα αεράκι που φυσά μέσα στο πιλοτήριο.

Αυτοί φαίνεται να πετούν πάνω από μια έρημο, όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις άγνωστης χρήσης, παραπέμποντας ενδεχομένως στα πυρηνικά εργοστάσια της Τεχεράνης.

Έξι μήνες μετά τον βομβαρδισμό των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, τις ημέρες του πολέμου των 12 ημερών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, η Τεχεράνη πρακτικά δεν έχει πυρηνικό πρόγραμμα.