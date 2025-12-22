Νετανιάχου: Σε όσους φαντάζονται αυτοκρατορίες λέω «ξεχάστε το»

Η τριμερής Ελλάδας- Κύπρου- Ισραήλ ενισχύεται με έμφαση στην άμυνα και ασφάλεια, καθώς και με το βλέμμα στην Τουρκία.

Αυτό ήταν το στίγμα των κοινών δηλώσεων του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Κύπριου προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά τη συνάντηση τους στην Ιερουσαλήμ.

“Πολεμούμε μία μάχη για ένα μέλλον με τάξη εναντίον αυτών των δυνάμεων που θέλουν να μας σύρουν σε ένα μεσαιωνικό παρελθόν”, δήλωσε ο Νετανιάχου. Τόνισε ότι Ισραήλ, Ελλάδα και Κύπρος είναι τρεις αρχαίες χώρες με αρχαίους πολιτισμούς, χαρακτηρίζοντας μάλιστα Αθήνα και Ιερουσαλήμ τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού.

“Οι χώρες μας κατακτήθηκαν από αυτοκρατορίες στο παρελθόν αλλά κατακτήσαμε την ανεξαρτησία μας”, είπε στη συνέχεια ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφερόμενος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και πρόσθεσε, αφήνοντας αιχμές κατά της Τουρκίας και προσωπικά του Ερντογάν: “Σε αυτούς που φαντάζονται ότι μπορούν να επανασυστήσουν τις αυτοκρατορίες τους στα εδάφη μας, λέω ‘ξεχάστε το.’ Δε θα συμβεί. Είμαστε ικανοί να υπερασπιστούμε εαυτούς”.

“Δεν ξέρω ισραηλινούς επενδυτές που να μην έχουν επισκεφθεί την Ελλάδα”

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε Ισραήλ, Ελλάδα και Κύπρο “τρεις αυθεντικές δημοκρατίες στην ανατολική Μεσόγειο” και δήλωσε ότι “θα φέρουμε μέσω ισχύος σταθερότητα, ευημερία και ειρήνη”.

Δεν έκρυψε την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι -όπως είπε- ισραηλινές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας συρρέουν στην Ελλάδα και την Κύπρο. “Δεν ξέρω ισραηλινούς επενδυτές που να μην έχουν επισκεφθεί την Ελλάδα. Αυτό είναι σημάδι του δυναμισμού των οικονομιών μας”, σχολίασε μάλιστα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι: “Συμφωνήσαμε να εμβαθύνουμε τη συνεργασία σε ασφάλεια και άμυνα” και τόνισε: “Δεν υπερασπιζόμαστε μόνο τα έθνη μας, αλλά ζωτικές θαλάσσιες οδούς και υποδομές”.

Οι δηλώσεις Μητσοτάκη

Για μια σύνοδο που συνεισφέρει στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η σύνοδος υπογραμμίζει το βάθος της συνεργασίας μας και συνεισφέρει στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου», τόνισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, που εξέφρασε την αλληλεγγύη του τόσο στα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στο Σίδνεϊ, όσο και σε όσους πέφτουν θύματα αντισημιτισμού. «Η περιοχή μας αλλάζει συνεχώς. Την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε, το 2023, το γεωπολιτικό πεδίο ήταν διαφορετικό», ανέφερε, σημειώνοντας ότι υπάρχουν νέοι κίνδυνοι αλλά και ευκαιρίες.

«Η Ελλάδα είναι πύλη εισόδου για το LNG. Μπορούμε επίσης να είμαστε εξαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειας. Η θαλάσσια ασφάλεια συζητήθηκε επίσης» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο πριν πάρει το λόγο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Η αναφορά Χριστοδουλίδη στο καλώδιο Ελλάδας- Κύπρου

Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι ο κ.Χριστοδουλίδης στις δικές του δηλώσεις έκανε αναφορά στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου (Great Sea Interconnector- GSI), το οποιο χαρακτήρισε έναν μεσογειακό ενεργειακό σύνδεσμο. Σημείωσε μάλιστα ότι Ελλάδα- Κυπρος και Ισραήλ θα αποτελέσουν έναν κρίκο που θα συνδέσει την Ευρώπη με τη μέση Ανατολή.

Ο Κύπριος πρόεδρος έθεσε άλλωστε ως προτεραιότητες της τριμερούς την ενέργεια και διασυνδεσιμότητα, την ασφάλεια και άμυνα, καθώς και τη ναυτιλιακή συνεργασία. Εκτίμησε μάλιστα όσον αφορά στην άμυνα και ασφάλεια ότι “μπορούμε να κάνουμε περισσότερα στο πλαίσιο του σχήματος 3+1 με τις ΗΠΑ.” Εξέφρασε άλλωστε την πλήρη στήριξη της Λευκωσίας στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα και την πλήρη εφαρμογή της σχετικής απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ενώ επισήμανε ότι η σημερινή τριμερής σύνοδος πραγματοποιείται εννέα ημέρες μετά την ανάληψη της ευρωπαϊκής προεδρίας από την Κύπρο και σημείωσε: “Ανταλλάξαμε απόψεις για τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής συνεργασίας με χώρες της περιοχής, μεταξύ των οποίων και το Ισραήλ”.