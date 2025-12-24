Back to Top
Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώθηκαν οι νέοι συντελεστές βαρύτητας - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Τι αναφέρει το αρμόδιο υπουργείο

Τους συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων, μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 και εφεξής, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με επίσημο δελτίο τύπου του υπουργείου ανακοινώνεται ότι υπεγράφη και αποστέλλεται προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο η Φ.253.1/168266/Α5/24-12-2025 Υπουργική Απόφαση, στην οποία έχουν συγκεντρωθεί οι Συντελεστές Βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων, των μουσικών μαθημάτων και των πρακτικών δοκιμασιών, για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 και εφεξής.

 Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ

