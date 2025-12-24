Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Κάλαντα με… κλοπές: Στα χέρια της Αστυνομίας 4 ανήλικοι στην Πάτρα

Κάλαντα με… κλοπές: Στα χέρια της Αστυνο...

Χτυπούσαν αφαιρούσαν αντικείμενα από αυλές και εισόδους οικιών

Στη σύλληψη τεσσάρων ανηλίκων, ηλικίας από 11 έως 15 ετών, έπειτα από καταγγελίες κατοίκων, προχώρησε, το πρωί, η Άμεση Δράση, στην Πάτρα.

Οι ανήλικοι κινούνταν σε γειτονιές της πόλης χτυπώντας κουδούνια σπιτιών με το πρόσχημα των χριστουγεννιάτικων καλάντων. Ωστόσο, εκμεταλλευόμενοι τη στιγμή, φέρονται να αφαιρούσαν αντικείμενα που βρίσκονταν σε εξωτερικούς χώρους οικιών, όπως ρούχα και υποδήματα.

Από την έως τώρα έρευνα προέκυψε ότι είχαν αφαιρεθεί αθλητικά παπούτσια και μπουφάν, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν και να ακινητοποιούν τους ανηλίκους λίγο αργότερα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αρχές, ενώ η Ασφάλεια Πατρών σχημάτισε δικογραφίες τόσο σε βάρος των ίδιων όσο και σε βάρος των γονέων τους, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ειδήσεις Τώρα

Ο Άη Βασίλης πέρασε από την Ελλάδα- Live που βρίσκεται τώρα

Αγρίνιο: Δόθηκε στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου- Ιωαννίνων

Πάτρα: Πώς πιάστηκαν μάνα και γιος με τα ναρκωτικά και τα μαχαίρια

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κάλαντα Κλοπές

Ειδήσεις