Κάλαντα με… κλοπές: Στα χέρια της Αστυνομίας 4 ανήλικοι στην Πάτρα

Στη σύλληψη τεσσάρων ανηλίκων, ηλικίας από 11 έως 15 ετών, έπειτα από καταγγελίες κατοίκων, προχώρησε, το πρωί, η Άμεση Δράση, στην Πάτρα.

Οι ανήλικοι κινούνταν σε γειτονιές της πόλης χτυπώντας κουδούνια σπιτιών με το πρόσχημα των χριστουγεννιάτικων καλάντων. Ωστόσο, εκμεταλλευόμενοι τη στιγμή, φέρονται να αφαιρούσαν αντικείμενα που βρίσκονταν σε εξωτερικούς χώρους οικιών, όπως ρούχα και υποδήματα.

Από την έως τώρα έρευνα προέκυψε ότι είχαν αφαιρεθεί αθλητικά παπούτσια και μπουφάν, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν και να ακινητοποιούν τους ανηλίκους λίγο αργότερα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αρχές, ενώ η Ασφάλεια Πατρών σχημάτισε δικογραφίες τόσο σε βάρος των ίδιων όσο και σε βάρος των γονέων τους, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.