Τουρισμός για όλους: Εκπνέει η προθεσμία για εξαργύρωση της ψηφιακής κάρτας

Οι δικαιούχοι της ψηφιακής κάρτας του προγράμματος “Τουρισμός για όλους” έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν γιορτές εκτός των μεγάλων πόλεων, καθώς μπορούν να εξαργυρώσουν την κάρτα τους μέχρι το τέλος του μήνα.

Η καταληκτική ημερομηνία για την “χαμηλή περίοδο” έχει οριστεί η 31η Δεκεμβρίου 2025.

Το Υπουργείο Τουρισμού, με ανάρτησή του στο Facebook, υπενθυμίζει στους πολίτες τον χρόνο που απομένει για την εξαργύρωση, προτείνοντας την Εύβοια ως ιδανικό προορισμό για τις γιορτές.

Την χαρακτηρίζει μάλιστα ως τον “προορισμό για όλες τις εποχές”.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα “Τουρισμός για όλους 2025” του Υπουργείου Τουρισμού με φορέα υλοποίησης την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε., σε συνεργασία με τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και Εσωτερικών, στοχεύει στην άμεση ενίσχυση της εγχώριας τουριστικής δραστηριότητας και εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της Κυβέρνησης για τη στήριξη των ελληνικών νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στις επιπτώσεις της παγκόσμιας πληθωριστικής κρίσης.

Με τον τρόπο αυτό το υπουργείο Τουρισμού δίνει τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους πολίτες να απολαύσουν προσιτές διακοπές στην Ελλάδα, αξιοποιώντας μη αναλωθέντα ποσά καρτών της υψηλής περιόδου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Η ανάρτηση του υπουργείου Τουρισμού: