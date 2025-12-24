Πάτρα: Σύλληψη δύο ατόμων για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκε πάνω από 1 κιλό κάνναβης

Δύο ημεδαποί, ένας άνδρας και μία γυναίκα, συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι στην Πάτρα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, κατά περίπτωση, για διακίνηση ναρκωτικών, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και απείθεια.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις οικίες των κατηγορουμένων, κατά τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1 κιλό και 334 γραμμάρια κάνναβης

3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

3 μαχαίρια

2 αυτοσχέδια τσιγάρα κάνναβης

2 κινητά τηλέφωνα

1 τραπεζική κάρτα

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι η γυναίκα κατηγορούμενη ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη τη στιγμή που επιχειρούσε να απορρίψει ποσότητες ναρκωτικών σε χώρο της οικίας, προκειμένου να αποφύγει τον εντοπισμό τους από τους αστυνομικούς.