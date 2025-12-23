Ιερά Μητρόπολη Πατρών: Εσπερινός της Εορτής του Μ. Βασιλείου και Ευλογία Βασιλόπιτας

Από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών ανακοινώθηκε πως την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025 στις 18.00 θα τελεστεί ο Μέγας αρχιερατικός Εσπερινός της Εορτής του Μεγάλου Βασιλείου στο νέο Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέου και στο τέλος θα γίνει η τελετή Ευλογίας της Βασιλόπιτας της Μητροπόλεως.

"Η αγάπη του Κυρίου μας, μας καταξιώνει και πάλι να εορτάσουμε τη Σάρκωση και Επιφάνεια του Υιού και Λόγου του Θεού και να ευρισκώμεθα προ των θυρών του νέου Ενιαυτού της χρηστότητος Αυτού", αναφέρει το σχετικό μήνυμα.

Τέλος να προσθέσουμε πως την Τρίτη 23/12 ήταν προγραμματισμένος και έγινε 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι ο Τηλεμαραθώνιος Αγάπης της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών για τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, μέσω του Τηλεοπτικού σταθμού Λύχνος.