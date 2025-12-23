Πάτρα - Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας: Ιερά Αγρυπνία των Μεγάλων Ωρών των Χριστουγέννων

Απόψε Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, προπαραμονή των Χριστουγέννων, το βράδυ στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών στην οδό Μαιζώνος, θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Θα ψαλλούν οι Μεγάλες Ώρες, ο Εσπερινός και η Θεία Λειτουργία της παραμονής της Εορτής των Χριστουγέννων (η ιερά ακολουθία του Μεγάλου Βασιλείου).

Έναρξη: 8.30 μ.μ. Λήξη: 1.00 π.μ.

Το πρωί της επομένης, Τετάρτη 24-12-2025 θα τελεσθεί Β΄ Θεία Λειτουργία: 7.15-9 π.μ.

Την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 6.00 μ.μ. θα τελεστεί ο Μέγας Ἑσπερινός τῆς Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων χοροστατοῦντος του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου που θα κηρύξει & το Θείο λόγο.

Την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025 (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ) το πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών στον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας έχει ως εξής:

Ὄρθρος & Α΄ Θεία Λειτουργία, ὧρες 5.00-7.45 π.μ,

Καταβασίες & Β΄ Θεία Λειτουργία, ὧρες 8.00-10.00 π.μ.

Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025 καί ὧρες 7.00-10.00 π.μ. Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία καί Ἐνοριακό Μνημόσυνο.