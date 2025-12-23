ΑΑΔΕ: Κλήρωσε η σούπερ χριστουγεννιάτικη φορολοταρία - Δείτε αν κερδίσατε 100.000 ευρώ

Έγινε σήμερα (23.12.2025) η mega – χριστουγεννιάτικη φορολοταρία από την ΑΑΔΕ.

Η συγκεκριμένη φορολαταρία της ΑΑΔΕ είναι ετήσια, αφορά τις συναλλαγές με πλαστικό χρήμα και 12 υπερτυχεροί θα λάβουν χρηματικό ποσό ύψους 100.000 ευρώ.

Να σημειωθεί, ότι το ποσό αυτό είναι αφορολόγητο, δεν αποτελεί εισόδημα και δεν υπόκειται σε καμιά κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου ενώ θα υπάρχουν και μικρότερες κληρώσεις για ποσά έως 1.000 ευρώ.

Η εν λόγω κλήρωση δεν αφορά τους φορολογούμενους που έχουν κερδίσει έπαθλο 50.000 ευρώ σε μηνιαία κλήρωση.

Για είσοδο στην εφαρμογή, πατήστε εδώ

Δείτε αν ανήκετε στους 12 υπερτυχερούς εδώ.