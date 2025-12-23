Αύριο κλείνουν τα σχολεία για τις γιορτές των Χριστουγέννων - Πότε επιστρέφουν στα θρανία

Τελευταία ημέρα μαθημάτων σήμερα, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, στα σχολεία καθώς αύριο, 24/12, ξεκινούν οι διακοπές των Χριστουγέννων.

Όπως ορίζει ο προγραμματισμός του υπουργείου Παιδείας, σήμερα οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προσέρχονται κανονικά στην τάξη είτε για μάθημα, είτε σε πολλές σχολικές μονάδες για τις προγραμματισμένες σχολικές εκδηλώσεις εορταστικού χαρακτήρα. Οι απουσίες καταγράφονται όπως κάθε άλλη ημέρα.

Μετά από δύο εβδομάδες ξεκούρασης, η λήξη των διακοπών και η επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες για την επανέναρξη των μαθημάτων έχει οριστεί για την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026.