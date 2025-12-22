Άγιος έρωτας: Η Χριστίνα οδηγείται ξανά στη φυλακή

Η πόλη σείεται: ξενοδοχείο, σπίτια, μαγαζιά, δρόμοι βυθίζονται στο χάος
Άκρως συγκλονιστικές εξελίξεις έρχονται στo νέo επεισόδιo της επιτυχημένης δραματικής σειράς του ALPHA, με τίτλο «Άγιος έρωτας» που θα μεταδοθεί την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, στις 21:00.
Τα νερά της Ρίτας σπάνε και η διαδικασία της γέννας ξεκινά… Οι δεσμοφύλακες δεν φέρνουν γιατρό και η Χριστίνα καλείται να τη βοηθήσει να γεννήσει. Στην εκκλησία, ο Νικόλαος και η Χλόη συναντούν επιτέλους τη μικρή Ελευθερία, αλλά ξαφνικά ένας καταστροφικός σεισμός χτυπά προκαλώντας αλυσιδωτές συνέπειες.
Η πόλη σείεται: ξενοδοχείο, σπίτια, μαγαζιά, δρόμοι βυθίζονται στο χάος.
Άγιος έρωτας – Τρίτη 23 Δεκεμβρίου
Επεισόδιο 50: Η Χλόη πληροφορείται τον θάνατο της Πετρούλας και τρέχει πίσω στον Νικόλαο. Παράλληλα, ο Κλεάνθης μεταφέρει τον Γιάννο, την Πόπη και την μικρή Ελευθερία στη Στέρνα, προκειμένου να παραδώσει το αντρόγυνο στη χωροφυλακή. Η Χριστίνα οδηγείται ξανά στη φυλακή μετά την ομολογία της για τον φόνο της Κατρίν. Ο Νικηφόρος επισκέπτεται την Αγγέλα στη φυλακή για να την ενημερώσει για τον θάνατο της Νότας, και καλείται στο νοσοκομείο, καθώς ο Λούης συνήλθε και αποφάσισε να κατονομάσει τους συνεργούς του. Την ίδια στιγμή τα νερά της Ρίτας σπάνε και η διαδικασία της γέννας ξεκινά… Οι δεσμοφύλακες δεν φέρνουν γιατρό και η Χριστίνα καλείται να τη βοηθήσει να γεννήσει. Στην εκκλησία, ο Νικόλαος και η Χλόη συναντούν επιτέλους τη μικρή Ελευθερία, αλλά ξαφνικά ένας καταστροφικός σεισμός χτυπά προκαλώντας αλυσιδωτές συνέπειες. Η πόλη σείεται: ξενοδοχείο, σπίτια, μαγαζιά, δρόμοι βυθίζονται στο χάος.
