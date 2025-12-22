Back to Top
Άγιος έρωτας: Η Χριστίνα οδηγείται ξανά στη φυλακή

Άκρως συγκλονιστικές εξελίξεις έρχονται στo νέo επεισόδιo της επιτυχημένης δραματικής σειράς του ALPHA, με τίτλο «Άγιος έρωτας» που θα μεταδοθεί την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, στις 21:00.

Τα νερά της Ρίτας σπάνε και η διαδικασία της γέννας ξεκινά… Οι δεσμοφύλακες δεν φέρνουν γιατρό και η Χριστίνα καλείται να τη βοηθήσει να γεννήσει. Στην εκκλησία, ο Νικόλαος και η Χλόη συναντούν επιτέλους τη μικρή Ελευθερία, αλλά ξαφνικά ένας καταστροφικός σεισμός χτυπά προκαλώντας αλυσιδωτές συνέπειες.

Άγιος έρωτας – Τρίτη 23 Δεκεμβρίου

Επεισόδιο 50: Η Χλόη πληροφορείται τον θάνατο της Πετρούλας και τρέχει πίσω στον Νικόλαο. Παράλληλα, ο Κλεάνθης μεταφέρει τον Γιάννο, την Πόπη και την μικρή Ελευθερία στη Στέρνα, προκειμένου να παραδώσει το αντρόγυνο στη χωροφυλακή. Η Χριστίνα οδηγείται ξανά στη φυλακή μετά την ομολογία της για τον φόνο της Κατρίν. Ο Νικηφόρος επισκέπτεται την Αγγέλα στη φυλακή για να την ενημερώσει για τον θάνατο της Νότας, και καλείται στο νοσοκομείο, καθώς ο Λούης συνήλθε και αποφάσισε να κατονομάσει τους συνεργούς του. Την ίδια στιγμή τα νερά της Ρίτας σπάνε και η διαδικασία της γέννας ξεκινά… Οι δεσμοφύλακες δεν φέρνουν γιατρό και η Χριστίνα καλείται να τη βοηθήσει να γεννήσει. Στην εκκλησία, ο Νικόλαος και η Χλόη συναντούν επιτέλους τη μικρή Ελευθερία, αλλά ξαφνικά ένας καταστροφικός σεισμός χτυπά προκαλώντας αλυσιδωτές συνέπειες. Η πόλη σείεται: ξενοδοχείο, σπίτια, μαγαζιά, δρόμοι βυθίζονται στο χάος. 

