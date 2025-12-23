Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Ποια ειναι η 25χρονη Ξένια: Η ζωή της στον Πύργο, τα παιδικά της χρόνια και η νίκη στο GNTM

Η Ξένια από το GNTM κατάφερε και πέρα από τη νίκη της, να μαγέψει και το κοινό

Η Ξένια από το GNTM  κατάφερε και πέρα από τη νίκη της, να μαγέψει και το κοινό.
Η νεαρή κοπέλα, από τον Πύργο, έχει μεγαλώσει με αξίες και αρχές, κάτι που φαινόταν σε όλη τη διάρκεια του ριάλιτι μοντέλων.

Η Ξένια, καθώς μεγάλωνε είχε πάντοτε στο πλευρό της την μητέρα της, Σβετλάνα, καθώς και τον πατριό της, τον Στέλιο Λαϊνόπουλο, έναν από τους καλύτερους οδηγούς του νομού Ηλείας.

Η 25χρονη μεγάλωσε στον Πύργο αν και κατάγεται από την Ρωσία.

Η Ξένια έδωσε στον μεγάλο τελικό τον καλύτερό της εαυτό, το έζησε και άφησε τους κριτές άφωνους με τις πόζες της. Μόλις ακούστηκε το όνομά της από τα χείλη της Ηλιάνας Παπαγεωργίου όλοι οι διαγωνιζόμενοι έγιναν μία αγκαλιά και μαζί με τους κριτές πανηγύρισαν για τη νέα Greece’ s Next Top Model, αν και η 25χρονη δυσκολεύτηκε να πιστέψει ότι έφτασε στην κορυφή του διαγωνισμού. «Μήπως έγινε κάποιο λάθος;», αναρωτήθηκε, μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος.

 

Η καταγωγή
Το νεαρό μοντέλο, αν και έχει ρίζες από τη Ρωσία μεγάλωσε και γαλουχήθηκε στον Πύργο. Η μητέρα της, είναι προπονήτρια και διατηρεί σχολή ρυθμικής γυμναστικής στην πόλη μας.Ο πατριός της, Στέλιος Λαϊνόπουλος, συνέβαλε τα μέγιστα στην ανατροφή της, κάτι που την έκανε να ξεχωρίσει από την αρχή στο GNTM.

 πηγη patrisnews.com

#tags GNTM Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

Spotlight