Τηλεθέαση (21/12): Μάχη στην prime time - Ποιοι ξεχώρισαν σε δυναμικό και σύνολο

Έντονος ήταν ο ανταγωνισμός στην τηλεθέαση της prime time ζώνης, με τα στοιχεία να αποτυπώνουν τις διαφορετικές προτιμήσεις των τηλεθεατών.
Στο δυναμικό κοινό, το IQ160 και το The Voice σημείωσαν τα υψηλότερα ποσοστά, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους στις νεανικές ηλικίες.
Αντίθετα, στο γενικό σύνολο την πρωτιά κατέκτησε η σειρά Μια νύχτα μόνο, αφήνοντας πίσω ισχυρά brands όπως το The Voice και τη Γη της Ελιάς.
Τα στοιχεία τηλεθέασης αποτυπώνουν τις διαφορετικές προτιμήσεις των τηλεθεατών και τη σκληρή μάχη που δίνεται καθημερινά για την κορυφή.
Δυναμικό Κοινό
IQ160
16,1%
The Voice
15,6%
Μια νύχτα μόνο
13,9%
Γη της Ελιάς
11,4%
Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
10,6%
Ο Δικαστής
2,4%
Γενικό Σύνολο
Μια νύχτα μόνο
20,3%
The Voice
19,2%
Γη της Ελιάς
18,6%
Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
14,1%
IQ160
12,7%
Ο Δικαστής
4,2%
