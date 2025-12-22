Θεσσαλονίκη: 56χρονος και 52χρονος γρονθοκόπησαν 13χρονο σε αγώνα βόλεϊ γιατί τους... ενοχλούσε το τύμπανο

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ένας ανήλικος, 13 ετών, το απόγευμα της Κυριακής, από δύο άτομα που του επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια αγώνα βόλεϊ στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν οι δύο άνδρες ηλικίας 52 και 56 ετών, ενοχλήθηκαν από το τύμπανο που χτυπούσε το 13χρονο αγόρι κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης και επιτέθηκαν στον ανήλικο με χρήση σωματικής βίας.

Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας συνέλαβαν, χθες το απόγευμα στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, τον 52χρονο, ενώ κατόπιν αναζητήσεων λίγες ώρες αργότερα συνελήφθη, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, στην περιοχή των Συκεών και ο 56χρονος για παράβαση του Νόμου περί αθλητισμού.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.